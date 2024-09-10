هيئة الدفاع عن المترشح للرئاسة العياشي زمال تفاجأ بعدم وجوده في السجن

تفاجأ عضو هيئة الدفاع عن المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال لدى تحوله الى سجن بيلاريجيا لزيارة موكله، بعدم وجود العياشي زمال بالسجن. حيث تم اعلامه باقتياده من قبل فرقة الحرس الوطني بجندوبة، وذلك دون اعلام فريق الدفاع ولا عائلة المترشح للانتخابات الرئاسية
كما رفضت محكمة جندوبة الموافقة على طلب الاذن بالسماح لعدل الاشهاد بالتحول للسجن قصد معاينة قيام المرشح بامضاء توكيل يسمح للممثله بتمثيله لدى هيئة الانتخابات والادارات ذات الصلة، وباتمام إجراءات ووثائق الحملة الانتخابية،
وتعتبر حملة المرشح العياشي زمال أن ما يجري معه هو تنكيل يرتقي لدرجة التعذيب الجسدي والنفسي الهدف منه كسر ارادته واجباره على الانسحاب، وارباك استعداد فريق الحملة للانطلاق في الحملة الانتخابية
علما وانه إضافة لزيارة محامي الدفاع كان من المفترض ان يلتقي المترشح وفدا ممثلا لفرع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بجندوبة
#الحرية_العياشي_زمال
المحامية دليلة بن مبارك مصدق