هيئة الدفاع عن الشهيدين: صُدِمنا بفرار أخطر الإرهابيين المورطين في اغتيال بلعيد والبراهمي

انتقدت عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي المحامية ليلى الحداد بشدة، فرار 5 إرهابيين من سجن المرناقية من بينهم الإرهابي أحمد المالكي المعروف بالصومالي ونادر الغانمي
وفي تصريح لشمس أف أم اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، عبرت ليلى الحداد عن صدمة هيئة الدفاع من خبر هروب الإرهابيين الذين يمثلون قيادات عسكرية في تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي
وتساءلت ما إذا كان هناك اختراقات ساهمت في عملية هروبهم، وقالت إن فرار هذه العناصر قد يُهدد أمن وسلم تونس في الأيام القليلة القادمة
وقالت إنها تأمل أن يتم إلقاء القبض عليهم في أقرب وقت، داعية إلى تحمل كل مسؤول لمسؤوليته في هذا الإستهتار وفق تعبيرها
وتابعت قائلة : هناك سؤال كبير وهوكيف يمكن لهؤلاء العناصر الخطيرة الفرار؟… سؤال كبيرة لإدارة سجن المرناقية و وازرتي العدل و الداخلية
ولاحظت أن هذه العناصر من المفترض أن تكون تحت رقابة مشددة وخاصة، مبينة أن هذه العناصر لديها معلومات عن عملية اغتيال الشهيدين وعن عمليات اغتيال الجنود والأمنيين في تونس