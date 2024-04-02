هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي تُدين التجاوزات الجسيمة التي أرتكبت في حق الزميلة

تعلم هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي الرأي العام بأنّ الزميلة أصبحت بداية من اليـــــــــــــــــــــــوم 2 أفريل 2024 في وضعيّة المحتجزة بالسجن دون إذن قضائي نافذ المفعول في ملف ما يعرف « بمكتب الضبط » وذلك لإنتهاء المدّة القصوى للإيقاف التحفظي التي حدّدها القانون بستة أشهر وعدم صدور أي قرار بالتمديد طبق الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائيّة
وأمام هذه الوضعيّة الخطيرة التي تنذر بإنهيار دولة القانون وتهدّد بصفة جدية حريّة الأشخاص وحقهم في التمتّع بقرينة البراءة وبضمانات المحاكمة العادلة
فإن هيئة الدفاع
1-تُدين التجاوزات الجسيمة التي أرتكبت في حق الزميلة وخاصة عدم تنفيذ قرار دائرة الاتهام ، الصادر منذ 21 فيفري 2024 والمؤيد لقرار عميد قضاة التحقيق بإحالة الملف على المحكمة الجناحية فضلا عن تعمد النيابة العمومية الطعن بالتعقيب خارج الشروط المسموح بها في الفصل 259 من مجلة الإجراءات الجزائيّة مما أدى إلى تعطيل مثول الزميلة أمام المحكمة رغم أنّ التعقيب لا يوقف تنفيذ قرارات دائرة الاتهام
2-تندّد بالمماطلة لأكثر من شهر في إحالة الملف على أنظار محكمة التعقيب مما تسبب في تمطيط الزمن القضائي تعسفيا وأدّى الى تجاوز الأجل الأقصى لفاعليّة بطاقة الإيداع الصادرة بتاريخ 5 أكتوبر 2023 وتعتبر أنّ هذه الإنتهاكات تدخل في إطار الإرادة الممنهجة للتنكيل بالزميلة والإعتداء على حقوقها الأساسيّة ومصلحتها الشرعيّة
3-تعلن أنها تقدمت بشكاية رسمية إلى فريق العمل المتخصص في الاحتجاز القسري ( ج.ت.د.أ ) ضدّ المورطين في سلب حريّة الزميلة في كافة الملفات الكيديّة والسياسية المفتوحة ضدّها وذلك تطبيقا لمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسية الذي صادقت عليه تونس وأمضت على البروتوكول الذي يرخص للمواطنين التونسيين تقديم شكايات أمام المؤسسات المختصة في المنتظم الأممي عند انتهاك حقوقهم وحرياتهم
وتحذّر هيئة الدفاع من تداعيات الوضع اللا قانوني الذي تخضع له الزميلة على شرعيّة ومشروعيّة الانتخابات الرئاسية القادمة باعتبارها مرشحة حزبها لهذا الاستحقاق
4-ستوجه اشعارا رسميا الى الهيئة العامة للسجون بانتهاء مفعول بطاقة الإيداع المتعلقة بالزميلة في الملف المذكور، كما ستوجه مكتوبا الى السيد عميد المحامين لإعلامه بهذه التطوّرات الخطيرة في وضعيّة الزميلة وتحميله مسؤوليّة إتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف نزيف الإضطهاد غير المسبوق الذي يستهدفها
بيان