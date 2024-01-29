هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي تعلم أن حالتها الصحية حرجة

29/01/2024 |

 

 تعلم هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي المحتجزة قسريا منذ تاريخ 3 أكتوبر 2023

أن الزميلة تعرضت في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة 26 جانفي 2024 إلى هبوط حاد في ضغط الدم أثناء تنفيذها لإضراب الجوع الوحشي احتجاجا ضد إعادة تمرير اتفاقية صندوق قطر للتنمية التي سبق أن صادق عليها البرلمان السابق في ظل رفض شعبي لبنودها الاستعمارية وباستعمال العنف الشديد ضدها يوم 30 جوان 2021 وبقاء المعتدين بدون عقاب إلى هذا التاريخ وضد اعتقالها التعسفي لمدة أشهر دون جريمة ودون محاكمة

وتطالب قاضي التحقيق بالإطلاع على الملف الصحي للتثبت من الحالة الحرجة للزميلة الأستاذة عبير موسي نتيجة عدم توفير الجهات المعنية للمعدات الضرورية لاستكمال علاجها طبقا لما أشار به أطباء الاختصاص وتحمله مسؤولية التمطيط المتعمد للزمن القضائي مع الإبقاء على مفعول بطاقة الإيداع دون توفر أي شرط من الشروط المبرّرة لإصدارها واستمرار العمل بها وإبقائها في حالة إيقافٍ تحفظي لمدة أشهر سيما في ظل عدم انجاز أي أعمال تحقيقية أو استقرائية جديدة وثبوت البراءة منذ اليوم الأول

تونس في 29 جانفي 2024
الإمضـــــــــــــاء
هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي

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