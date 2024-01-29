هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي تعلم أن حالتها الصحية حرجة

تعلم هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي المحتجزة قسريا منذ تاريخ 3 أكتوبر 2023
– أن الزميلة تعرضت في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة 26 جانفي 2024 إلى هبوط حاد في ضغط الدم أثناء تنفيذها لإضراب الجوع الوحشي احتجاجا ضد إعادة تمرير اتفاقية صندوق قطر للتنمية التي سبق أن صادق عليها البرلمان السابق في ظل رفض شعبي لبنودها الاستعمارية وباستعمال العنف الشديد ضدها يوم 30 جوان 2021 وبقاء المعتدين بدون عقاب إلى هذا التاريخ وضد اعتقالها التعسفي لمدة أشهر دون جريمة ودون محاكمة
– وتطالب قاضي التحقيق بالإطلاع على الملف الصحي للتثبت من الحالة الحرجة للزميلة الأستاذة عبير موسي نتيجة عدم توفير الجهات المعنية للمعدات الضرورية لاستكمال علاجها طبقا لما أشار به أطباء الاختصاص وتحمله مسؤولية التمطيط المتعمد للزمن القضائي مع الإبقاء على مفعول بطاقة الإيداع دون توفر أي شرط من الشروط المبرّرة لإصدارها واستمرار العمل بها وإبقائها في حالة إيقافٍ تحفظي لمدة أشهر سيما في ظل عدم انجاز أي أعمال تحقيقية أو استقرائية جديدة وثبوت البراءة منذ اليوم الأول
تونس في 29 جانفي 2024
الإمضـــــــــــــاء
هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي
بلاغ إلى الرأي العام