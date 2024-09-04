هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي تطلب الحكم استعجاليا بإيقاف مسار الإنتخابات

على إثر ما قامت به الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات من عدم إدراج إسم الزميلة الأستاذة عبير موسي صلب قائمة المترشحين السبعة عشر (17) الذين قدموا ملفاتهم أثناء فترة تقديم الترشحات رغم تسليمها وصل إستلام مطلب ترشح تحت عدد 000004 بتاريخ 03 أوت 2024 يحمل إسمها وصفتها كمترشحة وتعمدها مقابل ذلك الزّج بإسم الزميل الأستاذ عماد القريشي عضو هيئة الدفاع الذي قدّم المطلب بصفته محام، صلب قائمة المترشحين وإصدار قرار رفض ترشحه حسبما يثبت من محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات المؤرخ في 10 أوت 2024
وتبعا لصدور أحكام إدارية نهائية وباتة قضت بثبوت صفة الأستاذة عبير موسي كمترشّحة للإنتخابات الرئاسيّة مما أصبح معه محضر جلسة المداولات المذكور باطلا لتضمّنه، في قائمة المترشّحين، شخصًا غير مترشّح وعدم تنصيصه في المقابل على إسم المترشّحة الحقيقية
وأمام رفض الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات تصحيح محضر جلستها المشار إليه والذي إستندت إليه في إعلانها عن القائمة النهائيّة للمترشّحين من خلال ندوة صحفيّة عقدتها يوم 02 سبتمبر 2024 وذلك رغم مراسلتها كتابيا وتوجيه تنبيه بواسطة عدل تنفيذ إليها
ونظرًا لخطورة تزييف الحقائق وتضمين محاضر رسميّة لمعطيات مغلوطة ومخالفة لما أقرّه القضاء الإداري ومُضرّة بمصلحة الزميلة المترشّحة والزميل الذي قدّم المطلب نيابة عنها
فإنّ هيئة الدفاع تعلم الرأي العام أنّها:
1-رفعت قضيّة أصليّة في طلب القضاء بإبطال محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بتاريخ 10 أوت 2024 (عدد 17 لسنة 2024) المتضمن قائمة المترشحين للإنتخابات الرئاسية لسنة 2024، وقائمة المقبولين والمرفوضين أوليا ومحضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بتاريخ 02/09/2024 المتضمن قائمة المترشّحين المقبولين نهائيا للإنتخابات الرئاسية 6 أكتوبر 2024، تم تعيينها للنظر أمام المحكمة الإبتدائيّة بتونس بجلسة 08 نوفمبر 2024
2-رفعت قضيّة إستعجاليّة « من ساعة |إلى أخرى » لدى المحكمة الإبتدائيّة بتونس في طلب القضاء إستعجاليا بإيقاف مسار الإنتخابات الرئاسية 06 أكتوبر 2024 في إنتظار البتّ في القضيّة الأصليّة المشار إليها، تم تعيينها للنظر لجلسة يوم الجمعة 06 سبتمبر 2024
3-إضافة إلى إجراءات قضائيّة وقانونيّة أخرى ستقوم بها في قادم الأيّام لمواصلة الدفاع عن حقوق الزميلة الأستاذة عبير موسي وحق كافة التونسيّات والتونسيين في المشاركة في الشأن العام عبر إنتخابات حرّة وشفّافة وديمقراطيّة ومطابقة للمعايير الدوليّة
تونس في 04 سبتمبر 2024
الإمضــــــــــــاء
هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي