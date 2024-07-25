هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي تطعن في مسار الإنتخابات الرئاسية جملة و تفصيلا

تعلم هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي المحتجزة قسريا بسجن النساء بمنوبة الرأي العام بما يلي
1-أنّه تبعا لإحالة الأستاذة عبير موسي على الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الإبتدائيّة لمقاضاتها طبقا للفقرة الأولى من الفصل 24 من المرسوم 54 على إثر شكاية تقدّمت بها الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بمناسبة تصريحات سياسيّة خلال ندوة صحفيّة نظّمها الحزب في شهر نوفمبر سنة 2022 تعرّضت فيها إلى موقف الحزب من المسار الإنتخابي، مثلت الأستاذة أمام الدائرة المذكورة يوم 22 جويلية 2024 وتمّ إستنطاقها من طرف المحكمة وعلى إثر ذلك تقدّمت هيئة الدفاع بجملة من الطلبات متمثّلة في
– التحرير على رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بصفته وشخصه وإجراء المكافحة بينه وبين الأستاذة عبير موسي في خصوص النقاط المتعلّقة بالتصريح خلال الندوة الصحفيّة كطلب سماع الشهود ومنهم خبراء في القانون الدستوري، كطلب إبقائها بحالة سراح لإنتهاء مفعول بطاقة الإيداع الصادرة عن قلم التحقيق، إلّا أنّ هيئة المحكمة تجاوزت الطلبات المذكورة وقامت بتأخير القضيّة إلى جلسة 29 جويلية 2024 مع إصدار بطاقة إيداع ضدّ الأستاذة عبير موسي
2-أنّه وفي إطار تمثيل الأستاذة عبير موسي بصفتها مترشّحة للإنتخابات الرئاسيّة 2024 وتبعا لرفض الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات طلب الحصول على أنموذج التزكية المقدّم من قبل أحد أعضاء هيئة الدفاع في إطار الوكالة العامة التي يتمتّع بها المحامي طبقا للفصل 2 من مرسوم 79 للمحاماة لسنة 2011، تولّت هيئة الدفاع معاينة الرفض المشار إليه بواسطة عدل منفذ وقامت بالطعن فيه طبقا للفصل 46 من القانون الإنتخابي وتمّ تضمين القضيّة لدى المحكمة الإداريّة بتونس ولم يقع إلى حدّ هذا التاريخ تعيين جلسة في الغرض رغم وجوبيّة أن تعيّن القضيّة في ظرف 3 أيام
3-أنّ هيئة الدفاع إنطلقت في إجراءات الطعن في الأمر عدد 403 لسنة 2024 المؤرّخ في 2 جويلية 2024 المتعلّق بدعوة الناخبين للإنتخابات الرئاسيّة
4-أنّها تولّت تسجيل طعن في تجاوز السلطة وطلب إلغاء القرار الترتيبي عدد 544 الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات المتعلّق بشروط وقواعد وإجراءات الترشّح للإنتخابات الرئاسيّة 2024 مع طلب إيقاف تنفيذ القرار المذكور
5-أنّها طعنت بتجاوز السلطة في القرار الترتيبي 543 المتعلّق برزنامة الإنتخابات مع طلب تأجيل و إيقاف تنفيذه
إنّ هيئة الدفاع مع حرصها الشديد على متابعة هذه القضايا فإنّها تعلن إلتزامها بمدّ الرأي العام بكلّ التطورات والمآلات في إبّانها
تونس في 25 جويلية 2024
الإمضــــــاء
عن هيئة الدفاع الأستاذ علي البجاوي