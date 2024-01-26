هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي تحمّل إدارة السجن المدني بمنوبة المسؤولية عن سلامتها الجسدية

على إثر إعلان الأستاذة عبير موسي دخولها في إضراب جوع وحشي بلا ماء ولا دواء لمدة 48 ساعة بداية من اليوم الجمعة 26 جانفي 2024 كحركة احتجاجية أولية ضد اعتقالها التعسفي لمدة أشهر دون جريمة ودون محاكمة وضد إعادة تمرير اتفاقية صندوق قطر للتنمية التي سبق أن صادق عليها البرلمان السابق في ظل رفض شعبي لبنودها الاستعمارية وباستعمال العنف الشديد ضدها يوم 30 جوان 2021 وبقاء المعتدين بدون عقاب إلى هذا التاريخ
فإن هيئة الدفاع
1- تسجّل تضامنها مع الزميلة المضطهدة والمعنّفة والقابعة بالمعتقل ظلما وبهتانا في تمطيط متعمدة للزمن القضائي وتجميد واضح للملف لدى قلم التحقيق دون أي أعمال ودون اتخاذ أي قرار رغم البراءة الثابتة لها والمعززة بكل الوثائق المظروفة بالملف فضلا عن تدليس محاضره وبطلان إجراءاته
2- تحمّل إدارة السجن المدني بمنوبة الذي تعتقل به الزميلة، المسؤولية عن سلامتها الجسدية ويحذر من أي تقصير في متابعة حالتها الصحية أثناء تنفيذ الإضراب الوحشي
3- تطالب بإعلام هيئة الدفاع والرأي العام بأي تعكر قد يطرأ على صحة الزميلة خلال عطلة نهاية الأسبوع وينبه من أي تعتيم في الغرض
تونس في 26 جانفي 2024
الإمضـــــــــــــاء
هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي
بلاغ إلى الرأي العام