هيئة الدفاع تؤكد تفاقم المظالم المسلطة على عبير موسي

تعلم هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي أن الإعتداءات على الحقوق الأساسية للزميلة بلغت درجة لا تطاق إذ لم يتم الإكتفاء بتحديد عدد المحامين المخولين لزيارتها يوميا بمحاميين فقط (02) بالرغم من تعدد القضايا المتعلقة بها وخطورة العقوبات التي تواجهها والتي تهدد حياتها، إذ وصل الأمر إلى إنتهاك السر المهني والإعتداء على حقها في التواصل مع محاميها بكل حرية ودون تضييقات أو تنصت كما يفرض القانون ذلك
وتعلم هيئة الدفاع الرأي العام أنه بتاريخ أمس الإثنين 13 جانفي 2025 تم إقتحام المكتب المخصص لمقابلة الزميلة أثناء حصة تواصلها مع أحد أعضاء هيئة الدفاع من قبل مسؤول أمني بمركز الإحتجاز مرفوقا بضابط بالزي النظامي وتمت الإشارة لها بأن الوثائق المعروضة عليها من الزميل لا تتعلق بقضيتها، ثم تم إتخاذ قرار بقطع الزيارة تعسفيا وإجبار الزميل على المغادرة دون إستكمال مهمته وأرجعت الزميلة إلى الزنزانة دون تمكينها من أي توضيحات حول هذا الإعتداء الصارخ على الحق في الدفاع والسر المهني للمحامي والحقوق المكفولة بموجب القانون المنظم للسجون
وستقوم هيئة الدفاع برفع الأمر إلى السيد عميد المحاميين وهياكل المهنة للإضطلاع بدورهم في حماية المحامي أثناء القيام بعمله وحماية الحقوق الأساسية لمنظوريهم
علما وأن الزميلة، أمام تفاقم المظالم المسلطة عليها، تلوح بالدخول في إضراب جوع وحشي مفتوح بدون ماء ولا دواء وهو ما يهدد سلامتها الجسدية
وتحمل هيئة الدفاع المسؤولية كاملة للجهة المشرفة على مركز الإحتجاز على أي مكروه يلحق بها
وستوافي هيئة الدفاع الرأي العام بما يطرأ من مستجدات في هذا الموضوع
تونس في 14 جانفي 2025
الإمضـــــــــــاء
هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي
بــــــــــلاغ