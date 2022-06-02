نشرت عشية اليوم السيدة سعيدة قراش ، مديرة ديوان الرئيس السابق الباجي قائد السبسي ، التدوينة أسفله على حسابها الرسمي بالفايسبوك
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هناك من القضاة الذين تم إعفاؤهم من لا علاقة لهم لا بالفساد و لا بالارهاب فقط يتشبثون بتطبيق القانون. فيهم قضاة من هم ارباب عائلات وزوجاتهم لا عمل لهن،
و هناك من ابناءهم لهم إحتياجات خاصة، و منهم من لا سيارات خاصة لهم
وضع الجميع في سلة واحدة مع المرتشين و المتسترين على الارهاب ظلم، عدم احترام القانون و عدم تمكينهم من الدفاع عن انفسهم و محاكمتهم بشكل عادل ظلم
تجويعهم ليكونوا رسالة يقصد منها تركيع القطاع ظلم
في النهاية راهي دوّارة و إدور، شوفو غيركم و حطو ربي في بالكم