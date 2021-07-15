هل هي بداية انجلاء الحقيقة في ملفات الإرهاب والاغتيالات السياسية؟

كشف مجلس القضاء العدلي في بيان مقتضب طال انتظاره وأصدره مساء الثلاثاء 13 جويلية 2021 قراره التأديبي التاريخي بإيقاف القاضي البشير العكرمي عن العمل في انتظار البت في ما ينسب إليه وإحالة الملف فورا الى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات عملا بأحكام الفصل 63 وتحديدا الفقرة الثانية من قانون المجلس الأعلى للقضاء التي جاء فيها ما يلي : وإذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي تشكّل جنحة مخلّة بالشرف أو جناية، فعلى المجلس القضائي أن يتخذ قرارا معللا بإيقافه عن العمل في انتظار البت في ما ينسب إليه، ويحال الملف فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات
وكما هو معلوم، فقد تعهد مجلس القضاء العدلي منذ مارس الماضي بملفات التأديب المحالة عليه من قبل وزيرة العدل بالنيابة بخصوص عدد من القضاة من بينهم الطيب راشد والبشير العكرمي وهما رقمان هامان إن لم نقل أساسيان في مرفق القضاء
وقد اتهم القاضي الطيب راشد القاضي البشير العكرمي بارتكاب إخلالات في المسار القضائي لملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد والحاج محمد البراهمي عندما كان يشغل خطة وكيل جمهورية المحكمة الابتدائية بتونس وفي المقابل اتهم العكرمي راشد الذي يشغل خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بالفساد المالي وتم نشر الغسيل كما يقال في الفضاء الافتراضي وهزت الوثيقتان اللتان صدرتا عن الرجلين الرأي العام وسرّعت في التعاطي معهما بجدية وحزم متناسب مع جسامة الاتهامات التي كالاها لبعضيهما
وقد استند القرار التأديبي التاريخي لمجلس القضاء الذي استمع مطوّلا ايضا لبشير العكرمي ودفاعه، الى ماتضمّنه تقرير التّفقّد الإداري لهياكل وزارة العدل وما جاء فيه من تهم خطيرة تمسّ الأمن الوطني للبلاد وتغطي على ملفّات ذات صلة بالإرهاب
هذا وقد شرعت هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي منذ منتصف الأسبوع الماضي ومباشرة بعد ندوتها الصحفية الأخيرة في نشر أجزاء من تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل الخاص بالتهم المتبادلة بين وكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي والرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد وذلك لقطع الطريق امام ما اعتبرته «محاولات إنقاذ العكرمي» من قبل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي
إن اتهام حركة النهضة بمحاولة التستر على «المتهمين» و«المورطين» في جرائم الاغتيالات السياسية من قبل هيئة الدفاع ليس جديدا فقد تم توجيه هذا الاتهام مرات عديدة ليس من الهيئة فقط وإنما من العائلة الطبيعية والسياسية للشهيدين وطيف واسع في المجتمعين المدني والسياسي حيث وقع تحميل النهضة المسؤولية السياسية والأخلاقية عن الاغتيالات ووقع التركيز على إمكانية إثبات المسؤولية الجزائية والاستناد في ذلك الى ما قيل أنها «حقائق» صادمة و«أدلة» دامغة بعضها موجود في الملفات القضائية والبعض الآخر بين سطور «الرسائل» المتبادلة بين القاضيين
إن هذه المقدمات هي التي تجعلنا نقدّر عاليا ما صدر عن مجلس القضاء العدلي والذي جاء في سياق سياسي جدّ محتقن وأزمة شاملة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية أفضت الى اهتزاز صورة مؤسسات الدولة واهتزاز الثقة في رجالها الأمر الذي أدى إلى تفاقم نسبة التشاؤم وارتفاع منسوب الإحباط والخوف من المستقبل
ولسنا نبالغ حين نقول أن القرار التأديبي التاريخي للمجلس الأعلى للقضاء يمكن اعتباره نقطة مضيئة في مسار القضاء التونسي ويمكن أن يؤسّس أيضا لنهوض منشود باتجاه تكريس استقلاليته على أيدي القضاة أنفسهم الذين هم أدرى بشعاب مهنتهم
ثانيا، ليس من باب التنجيم أو استباق الأمور أو التأثير على القضاء وإنما يمكن اعتبار قرار إيقاف بشير العكرمي عن العمل وإحالة الملفّ إلى النيابة العمومية سبيلا لحلحلة النسق البطيء والمتلبّد في التعاطي مع جرائم الإرهاب بشكل عام وبشكل خاص جرائم الاغتيال السياسي وفك لغز حلقات التخطيط والتدبير والتنفيذ والتّستّر وهو إنجاز لن ينفع القضاء والقضاة فقط وإنما سيكون المحك لنجاح التجربة الديمقراطية في تونس حيث لا ديمقراطية ولا مصالحة ولا صفحة بيضاء ما لم تتحقق العدالة ويُنصف أصحاب الحق ويجازى المجرمون
ثالثا، ما تحقق أمس الأول في تونس مفخرة للأوفياء لدماء الشهداء الذين لم يكلّوا ولم ييأسوا ولم يتأخّروا لحظة واحدة ولم يتراجعوا قيد أنملة ولم يدخروا جهدا وسط العتمة واليأس والإحباط والحصار من أجل حبك الدفاع ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم انتصارا لعهدة الدم وللروح الرفاقية ولشعارات ملحمة 14 جانفي 2011 غير المكتملة المنادية بالحرية والكرامة، إننا نتحدث عن هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، نخبة من حملة الرداء الأسود، من أصوات الحق التي تعلو ولا يعلى عليها، محامون ومحاميات من مختلف الأجيال والمشارب السياسية والمدارس النضالية التي تخرّج منها بناة الدولة الوطنية، هم اليوم في منتصف الطريق وهم مقرّون العزم على استكمال المشوار بوجوه مكشوفة كما قالوا وكما أوصاهم ذات يوم زعماء تونس الجديدة شكري بلعيد والحاج محمد البراهمي
إننا جميعا في منتصف الطريق، قضاة، محامون، إعلاميون، ساسة ونشطاء في المجتمعين المدني والسياسي، ليس بمقدور أحد الرجوع إلى الوراء لأن الحقيقة أصبحت في مرمى حجر
بقلم مراد علالة