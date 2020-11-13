هل نسيتم الراعي مبروك السلطاني الذي ذبحه أبناء الغوشي الذين يذكرونه بشبابه !؟

الثالث عشر من نوفمبر 2015:مبروك السلطاني 16 سنة، دوار السلاطنية/ سيدي بوزيد…يتذبح ويبعثه رأسه في شكارة مع ولد عمّه لوالدته « خالتي زعرة » .. تمّ الاحتفاظ بالرّأس بالثلاجة ليلة كاملة وتوجّه أهالي السلاطنية للجبل للبحث عن الجثة
اليوم الذكرى الخامسة لاستشهاد مبروك السلطاني : زعمة العباد مازالت تتذكّر الشهيد؟! زعمة الناس اللي تحب تطوي صفحة الدّم تعرف شنوة معناها أمّ تبيّت رأس ولدها في الفيرجيدار!!! اللي يحكيو على حقوق الانسان سمعتوا بحاجة اسمها الحق في الحياة!! تعرفوا آش معناها تهزّ بدن خوك مذبوح من غير رأسه على كتفك وتروّح بيه لأمّك!! رائحة الدم أقوى منكم …وحربنا ماوفاتش… مقرف اللي نعيشوا فيه اليوم من نفاق وانتهازية وفساد:لكن حتما التاريخ سيكنسكم عاجلا أم آجلا؛ حكاية وقت … الف رحمة لشهداء الوطن
ماجدولين الشارني