هل فهمتُم « لَقْشَة » المهندس عبد الكريم الهاروني ؟

صحة شريبتكم، وبارك الله في لغتكم
بحثت لاهتماماتي اللغويّة في معنى كلمة « لقشة » التي استعملها عبد الكريم الهاروني بقوله: « كنا باش نعطيو لقشة من وزارة الداخلية إلي هي العدلية للتيار الديموقراطي »، ونويت كتابة مقال مطوّل في الموضوع، أقدّم فيه عدّة افتراضات لغويّة
وقد تبيّن أنّ هذه الكلمة أهملها ابن منظور، غير أنّنا نجد في المستدرك على هذا المعجم أنّ » لقش: شنّ لقش، أي يابس بال. قال السيّد محمد مرتضى الزبيدي في التاج: قلت واللَّقش بالفتح النطق بمعاريض الكلام، واللقش أيضا العيب »، : الحُسن والإحسان في ما خلا عنه اللسان، وهو مستدرك على على صاحب لسان العرب، جمعه عبد الله بن عمر البارودي الحسيني، دار عالم الكتب، ص 104
ومازلت أبحث عن فرضيّة ثانية بدأت توجّهني إلى أنّ أصل لقشة في العاميّة قد تكون » قشّة » بمشترك الصغر واليبس، فــ » قَشَّةُ النَّبَاتِ : مَا صَغُرَ مِنَ النَّبَاتِ اليَابِسِ »، وكذلك اللقشة فيها جزء صغير يابس، واللام في لقشة قد تكون لا التعريف التصقت بها وصارت جزءا منها بفعل الاستعمال والاطّراد
مازلت أبحث عن هذه الفرضيّة حتّى أوقفت بحثي، فقد تذكّرت رمزيّة » قش » ومستعملها، ونحن في شهر يتوق فيه عبد الله إلى التقوى والعبادة
الدكتور توفيق العلوي