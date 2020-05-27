بمناسبة الاصوات المستهجنة أو ما يعبر عنه بالتأوهات الجنسية التي تعدات ثمنية ثواني في الاذاعة الوطنية أم البدايات .. صارت ردود فعل مختلفة .. والناس اوه اوه عيب يـــا لطيف واكا الريق.. حاصيلو هي غلطة يتحمل الي يتحمل مسؤوليتها وانتهى.. ما انحبش نقول الماء مسيّب على البطيخ اما الله اعلم كيفاش صارت الغلطة هاذي؟؟ ولكن حبيت نذكركم الي هل تعلمون أن أكثر من 5 مليون تونسي يزور كل شهر المواقع الجنسية على الانترنات ؟ 5 مليون تونسي يزور كل شهر المواقع الجنسية على الانترنيت، بالاضافة انو 100 ألف محاولة بحث يوميا عن كلمة جنس في غوغل ( حسب تقرير « أو.تي.سي. أف » صار في 2016) .. نتصور العدد هذا تضاعف في الحجر الصحي
وحبيت نقلكم حاجة أخطر من الاصوات المستهجنة الي صارت ..في عدة اذاعات في تونس كل يوم نسمعو حاجات مزرية .. بارشا ناس شادين الميكروات لا ذات لا صفات يقولو في كلام فارغ بلا بلا بلا .. كي تركز لا تلقى لا معلومة لا قيمة واكثر من هذا تطبيع مع البهامة والعنف والجهل والخرافة .. اهوكا كلام وبرا ..وحاشى الي ما يستاهلش طبعا.. نتفكر مرة مذيعة قالت على قضية الطفلة الي اغتصبوها واعتداو عليها وهزت الرأي العام « ودارهم في بالهم بيها خرجت في الليل؟ .. وغيرو وغيرو من الجهل وصحة الرقعة والبهامة.. امثلة يومية.. يعني التأوهات ما تخوفاش قد ما يخوف جهلوت الثقافوت الي يرتكبو في « جرائم » وبهامة يومية في حق المواطن والمواطنة وهبطو لما تحت الحضيض
س. م