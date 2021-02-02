هل تحولت إذاعة « موزاييك.ف.م » إلى بوق دعاية إخواني ؟

نشرت إذاعة « موزاييك ف.م » الخبرَيْن أسفلة بإمضاء خليل عماري كلها تتحدث عن تصرفات الإخوان و »بطولاتهم » بالبرلمان
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الخميري: دربال تعرّض لوعكة صحيّة بسبب مضخمات صوت استعملتها موسي
تعرّض مقرر لجنة المالية والتخطيط التنمية فيصل دربال لوعكة صحيّة فقد على إثرها الوعي، اليوم الثلاثاء 2 فيفري، بسبب تعمّد رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي وعضو الكتلة مجدي بوذينة الصراخ قرب أذنه بمضخمات الصوت، وفق ما أكده رئيس كتلة حركة النهضة عماد الخميري
وعبّر الخميري، عن إدانته : للعنف الذي مارسته كتلة الدستوري الحر ورئيستها عبير موسي، تجاه الجلسة العامة ورئيسة الجلسة ووزير الاقتصاد والمالية وعلى مقرر لجنة المالية
وتابع: نحملها المسؤولية عن كل ما يمكن أن ينجر من خطر صحي على النائب فيصل دربال.. وما تمت ممارسته اليوم يفتقد للأخلاق
*خليل عماري
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بطلب من الغنوشي: عدل تنفيذ في البرلمان لمعاينة تعطيل عبير موسي للجلسة
علمت موزاييك أنّ عدل تنفيذ حضر بالبرلمان اليوم الثلاثاء 2 فيفري 2021، بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي لمعاينة تعطيل كتلة الدستوري الحر أشغال البرلمان
خليل عماري
إلى جانب هذين الخبرَيْن حرصت إذاعة « موزاييك.ف.م » على أن تضيف بيان حليف الإخوان ،حزب المقرونة أو ما يسمى كلب تونس ، الذي يدين وقفة عبير موسي في وجه الإخوان وأذنابهم
تركيز غير مبرّرعلى ذكر كل ما يشكك في نضال عبير موسي و طريقة ملتوية حقيرة رخيصة للتهجم عليها وعلى كتلة الدستوري الحر