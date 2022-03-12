هل تتعافى التربية والإصلاح أعرج ؟

مرّة أخرى يطفو «الإصلاح التربوي» على السطح، ويجد المرء نفسه مكرها على الاستبشار والترحيب بانكباب وزير التربية فتحي السلاوتي على الموضوع، والذهاب إلى حد تبشيرنا بأن شيئا يُطبخ كما يقال في الوزارة مع إشارة ذكيّة إلى تشريك «الطرف الاجتماعي» وكأنه قضاء وقدر في بلادنا أن يمرّ كل شيء بتزكية مسبقة من النقابة
والجديد الذي جاد به وزير التربية قبل يومين في مدينة الحمامات على هامش ملتقى وطني حول «التربية والتنمية المستدامة»، هو أن تطبيق الإصلاح التربوي في التعليم الأساسي تحديدا لن ينطلق خلال السنة الدراسية القادمة 2022 – 2023 بل بداية من السنة الدراسية الموالية 2023 – 2024، وكشف أن مفاوضات إصلاح التعليم الثانوي مع الشريك الاجتماعي ستنطلق أيضا قريبا جدا وربما قبل نهاية السنة الدراسية الحالية
وبرّر الوزير تأخير دخول الإصلاح في التعليم الأساسي حيّز النفاذ بطول عمليّة تأليف الكتب الجديدة وضرورة الاتفاق المسبق حول محتواها قبل طبعها وهي عملية تحتاج عدة أشهر حسب قوله علاوة على الكلفة المرتفعة في ظل الارتفاع الجنوني في سعر الورق في العالم
ولعل أهم عنصر في موضوع الإصلاح الذي لم يُحسم مضمونه بعد هو العنصر الكمّي إن جاز القول حيث سيقع الاقتصار على ثلاثة كتب على أقصى تقدير لكل قسم بدل حوالي 13 كتابا معتمدا الآن ومنذ زهاء العقدين من الزمن
والجدير بالذكر أيضا أن الوزير كان محقا في تصريحه لوكالة الأنباء الرسمية بتأكيد وجود اقتناع راسخ بأن تونس اليوم في حاجة إلى بناء منظومة تربوية مترابطة ومتكاملة بين وزارات التربية والتشغيل والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لذلك نقول بوضوح أن الإصلاح التربوي في تونس لن ينجح ولن يستقيم حاله إذا كان إصلاحا أعرج ومجزأ ورهين حسابات وإن كانت مع الأطراف الاجتماعية
وليس أدلّ على ما نقول من حديث الوزير نفسه عن توجّه الوزارة نحو بعث باكالوريا مهنية مثلا ورد الاعتبار للإعداديات التقنية وهذه خيارات يجب أن تتنزل ضمن مشروع تربوي وطني مندرج بدوره في مشروع وطني تنموي كبير لتونس الجديدة التي نريدها
إن للإصلاح التربوي متطلباته وشروطه، وليس من باب الرجم بالغيب أو إحباطا للعزائم أو صيدا في الماء العكر، التأشير للمطبّات التي أجهضت كل الروايات الجميلة والأحلام الوردية التي راودت الوزراء المتعاقبين على التربية وكثير منهم من الوطنيين الصادقين والكفاءات التي كان بالإمكان الاستفادة من خبراتها في مجالات أخرى، وتمظهرات الفشل كانت في تحوّلهم إلى مجرد وزراء لتصريف الأعمال، أو وزراء في قبضة النقابة أو نقابة في قبضتهم، أو وزراء تغريهم الشعبوية فيطنبون في الظهور غير المفيد والوعود الزائفة والحلول الترقيعية
في غضون ذلك أصبحت بعض مؤسساتنا التربوية للأسف «بؤرا» لكل أنواع المشكلات الاجتماعية من عنف وانحراف واستهلاك للمخدرات وغيره، مع تحول مؤسسات أخرى إلى «أسواق سوداء» للدروس الخصوصية وبيع «العلم» خلسة في المؤسسة نفسها بعلم الوزارة أو في الشقق و: القارجات
إننا لسنا نغالي حين نقول أن دولة الاستقلال عرفت عددا محدودا جدا من الوزراء من أصحاب المشاريع التربوية المتكاملة ونذكر بالخصوص الراحلين محمود المسعدي ومحمد الشرفي، قد نختلف معهما لكن لا نستطيع أن ننفي أنهما كانا من أصحاب المشاريع الوطنية الشاملة، فالشرفي مثلا كان : وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي
إننا لن ندرك في الوقت الحاضر الأسباب والمغزى الحقيقي من تجزئة الإصلاح التربوي بهذا الشكل وتقطيع الحلقات التربوية و«التفاوض» مع كل نقابة في كل مرحلة تعليمية على حدة، أليس من الأسلم أن تكون المقاربة جماعية بما أن «منتوج» أو خريج المدرسة الابتدائية هو في النهاية وافد على المدرسة الإعدادية ومنها إلى المعهد الثانوي وبعده الجامعة؟
وفي ظل غياب مشروع وطني للإصلاح التربوي، مشروع الوزارة أو تحديدا مشروع الوزير الذي يوضع على الطاولة، ما الذي سيضمن التناغم بين هذه المراحل والمستويات خصوصا ونحن نعلم اليوم الفجوة بين المراحل التعليمية وكذلك تناقض وحتى تضارب المصالح بين أطراف العملية التربوية في مختلف المستويات والمؤسسات وعليه فلا أحد بمقدوره مثلا الإقرار بأن ما سيقبل به «الشريك الاجتماعي» في الأساسي سيقبله «الشريك الاجتماعي» في الثانوي وحتى في العالي
أكثر من ذلك، إذا كان الشروع في الإصلاح في «الأساسي» مؤجلا رغم التواصل القائم منذ فترة مع الوزارة فكيف سيكون الحال مع «الثانوي» وكيف نذهب في إصلاح قوامه المال بنسبة ضئيلة من التمويل المخصص لوزارة التربية في الموازنة العامة للدولة مع تكبيلها بعدم الانتداب والاستثمار والصيانة؟
أضف إلى ذلك، موضوع المجلس الأعلى للتربية الذي بشّرنا به رئيس الجمهورية منذ مدة وأعلن عن وجود مرسوم رئاسي في الغرض قيد الإعداد، ولسائل أن يسأل عن دور هذا المجلس الذي يتحفظ عليه كثير من المهتمين والمختصين في الشأن التربوي، دون أن ننسى أن وزير التربية فتحي السلاوتي هو في نهاية المطاف عضو في حكومة الرئيس، ووفق الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية، فإن رئيس الجمهورية هو الذي يضبط السياسة العامة للدولة وبالتالي أين تتنزل عملية الإصلاح التربوي التي شرع فيها الوزير الحالي ضمن السياسة العامة للدولة ؟
إن الإصلاح التربوي ضرورة عاجلة وشرط أساسي من شروط إصلاح المجتمع برمته الغارق في أزمة مركبة اقتصادية واجتماعية وسياسية وأخلاقية وبالتالي فإن الإصلاح يجب أن ينسحب على كل المجالات ويطال كل القطاعات التي ضربها الفشل بفعل الاختيارات غير الصائبة في مستوى المسؤوليات والتعيينات والانتدابات والحوكمة والتسيير والإفلات من العقاب
مراد علالة