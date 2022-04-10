هل بدأ الحوار أم انتهى؟

في جوابه عن سؤال صحفي حول الحوار الوطني، قال الرئيس قيس سعيد في ذكرى وفاة الزعيم الحبيب بورقيبة : الحوار الوطني انطلق بعد
في واقع الأمر، لم نسمع بالشروع في حوار وطني قبل هذا التصريح. لكن الواضح هو أن رئيس الجمهورية يقصد بكلامه هذا تلك المقابلات التي أجراها مُؤخّرا مع ممثلين عن اتحاد الشغل واتحاد الأعراف واتحاد المرأة ورابطة حقوق الإنسان. ولقد رأينا الرئيس يتحدّث إليهم فرادى دون معرفة إن كانوا قد تكلّموا أم اكتفوا بالإنصات إلى الرئيس. وإن تكلّموا فعن ماذا؟ وماذا قالوا؟
ولو فرضنا أنهم عبّروا عن آرائهم حول بعض المواضيع، فذلك يعني أن الرئيس أصبح يعرف مواقفهم، لكن كلّا منهم لا يعرف مواقف الآخرين
كما أننا لا نعرف إن كان الرئيس ينوي الالتقاء بأطراف أخرى أم لا. لكننا يُمكن أن نُجزم بأن هذه اللقاءات المحدودة والمنفردة لا يُمكن أن نعتبرها حوارا وطنيّا بأي حال من الأحوال
من ناحية أخرى، وفي نفس اليوم، قال الرئيس ما معناه إن نتيجة الاستشارة الوطنية، التي شارك فيها حوالي 6.5 بالمائة من الناخبين، ستكون القاعدة التي سيُبنى عليها الحوار الوطني وأن القانون الانتخابي سيُعدّل ليُصبح الاقتراع على الأفراد في دورتين. ويتبيّن من هاتين المعلومتين بأن قاعدة الحوار مرسومة قبل بدايته وأن القانون الانتخابي قد تمّ الحسم فيه أو يكاد
فلتفّق أولا على ماهية الحوار الوطني المطلوب وعلى أهدافه
صحيح أن هذا الحوار هو مطلب تقدّمت به جهات أجنبية عديدة، كما طالبت به أيضا عديد القوى الوطنية في البلاد. فأما بخصوص الأجانب، فقد يكون كلام الرئيس حول هذا الموضوع يهدف منه إلى طمأنتهم بأن الحوار موجود وهو يتقدّم بثبات، رغم أن الأجانب لا دخل لهم مبدئيّا في شؤوننا الداخلية، اللهمّ إذا رأى الرئيس أن طمأنتهم اليوم ضرورية بالنظر إلى وضعنا الاقتصادي والمالي الصعب وإلى حاجتنا إلى ترضيتهم. وأما بخصوص الرأي العام الداخلي والقوى الوطنية الوازنة، فإن الأمر يختلف تماما
يبدو أن الرئيس ماضٍ في « إقصاء » بعض الجهات السياسية من الحوار، وهي الجهات التي وصفها ب »اللصوص والإنقلابيّين ». كما أن الحوار لن يشمل من لهم ماضٍ سياسي، والمقصود هو طبعا من شارك في السلطة خلال العشرية المُظلمة ومن ساهم في إفلاس البلاد وفي الفوضى السياسيّة. هذا التمشّي يبدو منطقيّا، إذ أن المسؤولين عن الهدم لا يمكن التعويل عليهم في إعادة البناء. ويكفي في هذا الصدد التذكير بالمعطيات المُفزعة التي أوردتها مجلة « جون أفريك » والتي تُفيد، اعتمادا على وثائق من البنك العالمي ومن صندوق النقد الدولي، أن الدولة التونسية صرفت إلى المساجين « السياسيين » الذين تمّ العفو عليهم سنة 2011 (والمقصود إرهابيّو سليمان) تعويضات قدرها 114 مليون دينار، و1476 مليون دينار لتسوية وضعيتهم مع الصناديق الاجتماعية ولتمكينهم من جرايات التقاعد، علما بأن أسماء عدد من هؤلاء الذين تمّ العفو عليهم ورد ذكرها من جديد بمناسبة عمليات إرهابية حديثة
ولكن، هل يعني ذلك أن كافة الأحزاب وبقية منظمات وجمعيات المجتمع المدني لن تُشارك في الحوار؟ فما هي مسؤوليّة الأحزاب التي لم تُشارك في السلطة، وليس فيها لصوص ولا انقلابيّون؟
دون إطالة، فإن الحوار الذي يتمّ الحديث عنه في قرطاج يبدو أنه سيدور دون تحاور، أي أن الرئيس هو وحده الذي يستمع إلى المشاركين فيه. كما أنه سيدور على أساس أرضية مرسومة مسبقا، أي الاستشارة. وستُشارك فيه شخصيات وطنية، من الأرجح أن تكون محدودة العدد وأن تكون تلك التي أيّدت سياسة الرئيس بشكل مطلق في الأشهر الأخيرة. وستكون مُخرجاته أقرب ما يكون من البرنامج السياسي والاقتصادي الذي رسمه الرئيس شخصيّا وشرع في تنفيذ البعض من أجزائه، أي تحوير للدستور يُشرّع للنظام الرئاسي وإنشاء الشركات الأهلية
ونبقى في انتظار الحوار الحقيقي، أي الحوار الذي يكون فيه حوار، وجدل إن لزم الأمر، ويُشارك فيه أصحاب الكفاءات العليا التي بقيت مكبوتة منذ أكثر من عشر سنوات ويُستحسن أن يكونوا من أصحاب الآراء المختلف لإثراء الحوار، والأحزاب السياسية التي لم تشارك في السلطة في السنوات الأخيرة وخاصة منها تلك التي لديها شعبية واسعة وبرامج سياسية واقتصادية مدروسة، والمجتمع المدني الواسع الذي يُمثّل قوة اقتراح
هذا الحوار آت لا ريب فيه، إن لم يكن هذه السنة فسيكون في السنة القادمة، لأنه بدون حوار وطني حقيقي، لن تخرج البلاد من أزماتها
منير الشرفي