هل العكروت هو المهدي المنتظر !؟

صباح الخير أحبابي
كيف نقرا تهليل شخصيات ببيان العكروت يتملّكني اليأس. صادقين في فرحتهم بمومياء؟؟!!! وصحافة كأنها عثرت في المهدي المنتظر!!! يا حباني!!! 🤕🤕🤒🤒كيف ما يقولو السواحلية ..شوف هاك الشخصية و شوف هاك الجرأة والشجاعة!!! 🥵🤮حتى أحنا عيينا باش نطق بكلمات أكل عليها الدهر و لم يشرب.. معناه انتقلنا إلى مرحلة الزعامة على مقاس العكروت.. وهذاكا حدنا.. بيانات سبقتو أكثر جرأة وتحليل لواقعنا.. بيانات حرروها شخصيات وطنية معروفة بالنضال والحياد .. ونفس هذه الشخصيات المهلّلة ونفس هذه الصحافة حشات روسها تحت الرمل.. علاه فاقو مع العكروت موش قبل؟؟؟منين نجيب الصبر يا خالقي .. ويا مولايا!!! ومن أين نبدأ الإصلاح!!!! أنا أعترف بعجزي.. صحّة ليك ياغنوشي..ربي عطاك عباد مثل العبيد.. وبلاد تقدمتلك في طبق من ذهب.. أكاهو الواحد يغم على راسو ويرقد.. فيه البركة
الدكتورة نائلة السليني