هشام مشيشي يردعلى إفطار قيس سعيد بجبال القصرين بالإفطار بمقر الوحدة المختصة للحرس الوطني ببئر بورقبة

ردا على إفطار الرئيس قيس سعيد بجبال القصرين رفقة قوات الجيش والحرس الوطني والذي أكد خلاله أنه القائد الأعلى لكل القوات الحاملة للسلاح العسكرية منها والأمنية أدى مساء اليوم الاثنين 03 ماي 2021 رئيس الحكومة المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية « هشام مشيشي » زيارة إلى مقر الوحدة المختصة للحرس الوطني ببئر بورقبة من ولاية نابل
وقد كانت هذه الزيارة فرصة إطلع من خلالها على سير العمل بهذه الوحدة، حيث تلقى عرضا حول التجهيزات الحديثة المعتمدة من طرفها في أداء مهامها
هذا وتناول السيد رئيس الحكومة المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية الإفطار صحبة الاطارات والأعوان التابعين لها تشجيعا لهم على ما يبذلونه من مجهودات، داعيا إياهم إلى مواصلة الاضطلاع بمهامهم الوطنية حفاظا على مناعة التراب الوطني وأمن المواطن من كل أنواع التهديدات الإرهابية والاجرامية