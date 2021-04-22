هشام المشيشي يسقط في الفخّ

توضيح للسذج من حكامنا
لو سألت مواطنا عاديا أو موظفا عاديا أو حتى رجل أمن بسيط حاملا للسلاح من يكون المدير العام للمصالح المختصة أو مدير إدارة أمن الدولة أو الأمن الخارجي أو إدارة الاستعلامات أو المصالح الفنية لأجابك بأنه لا يدري من يكون…هذا كان في زمن دولة يعرف حكامها مفهوم الدولة وما تعنيه كلمة « سري مطلق »…هذا كان في زمن دولة بورقيبة العظيم رحمه الله وزمن بن علي الوطني رحمه الله…فلو ذكرت حينها أمام أي مواطن اسم لطفي الزواوي أو عادل التيويري أو سامي جا وحدو أو حسن عبيد أو عبد الله حمودة أو فرج قدورة أو على منصور أو الشادلي الحامي أو الشادلي الساحلي أو عبد الحميد البوزيدي أو غيرهم من رجالات المؤسسة الأمنية لسألك من يكونوا هؤلاء…سابقا كان الكثير من الأمنيين لا يعرفون أسماء قياداتهم حتى الجهوية…واليوم أصبحت أسرار مؤسساتنا الحساسة تقرأ على صفحات الفايسبوك…فحتى التعيينات ما كان على المشيشي أن يخرجها للعلن …جميعنا يعلم أن إعلان تعيين لزهر لونقو على رأس المصالح المختصّة هو ردّ فعل وإجابة صريحة على ما قاله ساكن قرطاج لكن ما كان عليه أن يسقط في الفخّ…وكأني بمن يستشيرهم ساكن القصبة سذج من الطراز الرفيع ما هذا الذي يقع في الدولة….إنها السذاجة في أبهى مظاهرها…أعيدوا للدولة أسرارها و: ناموسها
سلامة حجازي