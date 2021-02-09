كشف الأستاذ الجامعي في القانون الدستوري سليم اللغماني ، أنّه سيحضر ضمن فريق رجال قانون دعاهم رئيس الحكومة هشام المشيشي للإجتماع غدا الاربعاء 10 فيفري
وأكّد اللغماني، في تدوينة نشرها على حسابه بفايسبوك، مساء اليوم الثلاثاء، أنّه سيلبّي الدعوة، مضيفا أنّه سيعلن إثر ذلك عمّا سيقوله في الإجتماع
ويُذكر أنّ الإشكال الدستوري والقانوني المطروح اليوم يتعلق بأداء الوزراء المزكّين الـ11 من مجلس نواب الشعب لليمين أمام رئيس الجمهورية
وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي، قد طلب رسميا استشارة من المحكمة الإدارية فضلا عن مراسلته رئاسة الجمهورية في مناسبتين من أجل تحديد موعد لآداء اليمين الدستورية لكن الرئيس قيس سعيد مازال مصرّا على رفضه الإشراف على موكب آداء اليمين لوزراء متهمين بالفساد
هشام المشيشي يدعو فريق رجال قانون بحثا عن مخرج لحكومته المعلقة
09/02/2021 |
كشف الأستاذ الجامعي في القانون الدستوري سليم اللغماني ، أنّه سيحضر ضمن فريق رجال قانون دعاهم رئيس الحكومة هشام المشيشي للإجتماع غدا الاربعاء 10 فيفري