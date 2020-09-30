هشام المشيشي يؤكد على وزراء حكومته وجوب إعلامه والتنسيق معه في كل علاقة بقيس سعيد

في اجتماع مجلس الوزراء اليوم ذكّر رئيس الحكومة هشام المشيشي وزراء حكومته بواجبهم إزاءه وإزاء رئيس الجمهرية قيس سعيد قائلا: أهيب بأعضاء الحكومة ضرورة التفاعل مع رئاسة الجمهورية وفق ما يليق بها، على أن يقع التنسيق والإستشارة المسبقة لرئاسة الحكومة
رئيس الحكومة: أهيب بأعضاء الحكومة ضرورة التفاعل مع رئاسة الجمهورية وفق ما يليق بها، بالايجابية والسرعة المطلوبة على أن يقع التنسيق والإستشارة المسبقة لرئاسة الحكومة
استمعوا إلى كامل توصياته الحازمة
وفي رده على قيس سعيد بخصوص الزيادة في أجور الولاة قال رئيس الحكومة