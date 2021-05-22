هشام المشيشي في زيارة الى ليبيا تدوم يومين

يؤدي اليوم السبت، رئيس الحكومة هشام المشيشي، زيارة رسمية الى ليبيا وذلك بدعوة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة
وسيرافق المشيشي في هذه الزيارة، التي تستمر يومين، وفد رفيع المستوى، ممثل في عدد من أعضاء الحكومة، ومحافظ البنك المركزي، مروان العباسي، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار
وسيلتقي رئيس الحكومة بنظيره الليبي وعدد من المسؤولين السامين، كما سيكون للوفد المرافق، مباحثات مع نظرائه الليبيين لتعزيز ودفع سبل التعاون المتاحة على أكثر من صعيد، وفق نص البلاغ