هشام المؤدب يكفر إعلاميين على قناة الزيتونة و الجامعة العامة للإعلام تردّ

أقدم الناطق الرسمي الأسبق لوزارة الداخلية هشام المؤدب في حصة تلفزية على قناة الزيتونة -غير القانونية – على التهجم و التحريض على عدد من وسائل الإعلام السمعية والبصرية والإلكترونية ، وصلت حد تكفير بعض البرامج و المقالات و تقديم أحكام مسبقة خطيرة تكشف سوء النية والقصد من أجل التحريض ضد بعض الإعلاميين بشكل متعمد قد تتسبب في عمليات إرهابية ضدهم
و إن اعتماد أسلوب التحريض والوعيد تجاه الإعلام وتصنيفه بإعلام معادي يمثل خطوة جديدة ينتهجها هشام المؤدب ضد كل الأطراف المدافعة عن حرية الرأي و التعبير والرافضة للإرهاب و هو ما من شأنه خلق قنابل موقوتة معادية للإعلاميين
وإن هذا الخطاب الخطير الذي انتشر في البلاد دون رادع ، أفرز تزايد شحنة الخطاب المتطرف والعدواني في الصفحات الاجتماعية ضد الإعلاميين وضد كل المدافعين عن حرية الإعلام و الحريات العامة والفردية
و أمام خطورة هذا الخطاب الذي يرغب المؤدب وغيره نشره وبثه بصفة متعمدة فإن الجامعة العامة للإعلام تستنكر تصريحات الناطق الرسمي الأسبق المعادية للإعلاميين وتهجمه المقصود على القطاع ككل
تجدد الجامعة العامة للإعلام دعوتها للهايكا من أجل تطبيق القانون ضد كل القنوات المحرضة على العنف والإرهاب
تطالب النيابة العمومية بفتح تحقيق عدلي ضد كل جهة تحرض ضد الإعلاميين وتتبنى الفكر التكفيري الذي قد يؤدي إلى تهديدات إرهابية حقيقية ضد أبناء القطاع
تنبه من خطورة انتشار خطاب الكراهية و التحريض من قبل أطراف همها الوحيد الاصطفاف وراء من يريد تأجيج فتيل الفتنة و العنف في البلاد
عن الجامعة العامة للإعلام
الكاتب العام
محمد السعيدي