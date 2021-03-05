هشام السنوسي يكذب مغالطات صفحة : الحقائق الخفية

نُسب لي هذا التصريح الكاذب في صفحة اسمها الحقائق الخفية بينما لم يسبق لي أن صرحت ولو بما يشبه ذلك . إلى أين وإلى متى هذا الانحدار؟
وهذا نص التصريح المزعوم
‘ ‘عاجل : هشام السنوسي عضو الهايكا يصرح، إثر معلومات وردت علينا تم فتح تحقيق بخصوص إلتحاق المدعو رياض جراد بقناة التاسعة و تم التوصل لمعلومات مؤكدة حول صفقة بين السيدة نادية عكاشة و رئيس حزب تحيا تونس يوسف الشاهد يتم بمقتضاها تمكين رياض جراد من الحظور مرتين في الأسبوع بقناة التاسعة في مقابل تمكين السيد يوسف الشاهد من حماية أمنية من الأمن الرئاسي
للتذكير السيد يوسف الشاهد يتمتع بحماية أمنية من الأمن الرئاسي رغم أنه بالقانون تنزع منه الحماية بعد مغادرته رئاسة الحكومة
قناة التاسعة هي على ملك حسين جنيح النائب في البرلمان عن حزب تحيا تونس
هذا فساد و إلا لا يا سيدي الرئيس النظيف جداااا
هشام السنوسي