هذا موقفي : كامل مساندتي للدستوري الحر

إن ما يقوم به قيس سعيد وطواقم المفسرين والفقهاء المخجلين التابعة له يكتسي صبغة المرور بقوة ضد جميع القوانين وفقه القوانين وفلسفة القوانين بل ضد المراسيم التي خطها قيس سعيدبنفسه في ضرب من التهويم القاتل للتاريخ وللواقع ولأحلام التونسيين… وضدّ طبقات هذه الحلوكة المظلمة والظالمة يصدع الحزب الدستوري الحر فاضحا ممارسات القانونيين غير القانونية وتدبيرات السياسييين المنافية لكل حس سياسي وأخلاقي وفاضحا لهلوسات المفسرين الذين لا أحد يعرف ماذا يفسرون .. أعبر عن كامل مساندتي للدستوري الحر كما أعبر عن وقوفي بكل إيمان واقتناع إلى جانب الأستاذة عبير موسي وأطلب من التونسيين مساندتها في جميع محاولاتها عبر القانون إيقاف ما أصبح موضوعيا يمثل عمليات اغتيال للحرية وإنهاء للدولة التونسية
محمد أبو هاشم محجوب
في14 جوان 2022