هذا أبو سنبل الذي قدم في ربيع 2011 ليمتصّ جمال أمّكم و يبتلعنا

صباح الخير
نحن أمّة فقدنا السيطرة على كلّ شيء.. فقدنا السيطرة على الفقر..على الديون.. فقدنا السيطرة على الكورونا… وإذا بيها تصول وتجول في بيوتنا.. السيطرة على الفساد.. فإذا به يتبختر نشوانا مزهوا .. فقدنا السيطرة على الجوع .. السيطرة على الطمع.. حتى أنّ العريان الزبنطوط يشد الصف باش يشري كيلو زقزقو ب50 دينار.. ويعود إلى عشّه مخمورا بقرطاسو وكأنّه هزم الدنيا كلّها…فقدنا السيطرة على الجهل.. السيطرة على الكره والبغض.. فتحوّلت حياتنا إلى سبّ وثلب وبغض.. حتى السيطرة على ابنائنا فقدناها..لأنّنا تركناهم ينفلتون من أحضاننا في لحظة هيمنت فيها التفرقة بين منبهر بكلام مورو وضيوفه الدعاة وساخط يحذّر وينبّه.. لكنه لم يهتد إلى المنهج الذي يكسّر به حاجز التواكل والخنوع ..حاجز بناه الإخوان بزعامة شيخهم النبيّ/ الإنسان؟؟؟؟
نحن أبناء أمّة صفتنا العقوق بعد أن ألبسونا ثوب الولاء وقد أصبغوه بألوان الحقّ والإيمان.. فإذا بنا نخذل أمّنا ونتركها بين أيديهم فتاتا.. ونكتفي بين الحين والآخر بالالتفات إليها في شيء من الغضب والحزن على تفريطنا فيمن وهبت لنا الحياة
أمّكم يا رفاقي يقودها رجل أكله الهوس بإحياء مجد الغابرين.. وكلّما انتابته حمّى الزعامة استيقظ وقام فينا منشدا » أنتم تريدون إذن أنا أريد » فينتشي مريدوه لنغمة لا يستطعمها سواهم .. ويعود إلى خدره راضيا مرضيا… أمّكم يحكم أمورها مقعد يروم نهوضا.. فيمسك بقشّة من معبد أزرق ينام فيه أبو سنبل الذي قدم في ربيع 2011 ليمتصّ جمال أمّكم ويبتلعنا.. أبو سنبل ينام هانئا وكلّما فتح عينا ضمّ إلى عرينه شيئا من خيراتنا.. وأنتم تنظرون ..تتهامسون.. وأحيانا عندما يقوم ناعق مثلي.. تضجرون وتندّدون.. وإلى جنبكم الآخر تنامون
واليوم بعد أن أدركتم كيف تحوّل وجه أمّكم قبيحا .. مشوّها.. تعلنون عن خجلكم… و تندّدون وترفعون أيديكم متبرّئين .. لكن
أقف اليوم لأقول لكم : أنا لست بالخجلة.. ولا أعلن عن براءتي.. لأنّني انفصلت عنهم منذ سنوات.. لأنّهم نعتوني بالاستئصالية.. ومعهم حقّ
فلأنّني استئصالية وقفت وحاربت الوحوش التي ارتمت على جسد أمّي…حاربت مثل القليلين الذين انتفضوا مثلي.. وحاولنا جاهدين أن نكون جدار صدّ.. لكن.. » ما باليد حيلة ».. نحن صفر فاصل كما نعتنا أبو سنبل.. ونحن » مصابون بمرض كره النهضة » كما وصفنا بعض الثوريين الحداثيين الذين انضمّوا إلى أبي سنبل
اليوم اقول : هذا ما نبّهْنا إليه… وهذا الذين خشيناه على أمّنا تونس… وإن قلت » ذوقوا اليوم ما كنتم به تستلذّون » أكون أقرب إلى التشفّي.. وأكون ممن يستلذّ تعذيب نفسه.. فألم تونس ألمنا نحن… بل أقول أنا اليوم أنظر في مرارة وألم لأنّنا حذّرنا وصرخنا.. لأنّنا صبرنا على الأذى والشتم… لأنّنا رضينا أن نُفْرَد إفراد البعير الأجرب… في سبيل أن يستفيق البعض… لأنّنا وببساطة كنّا نواجه الخوانجية وأصدقاء الخوانجية
اليوم أقولها في صراحة : أنا أنظر واستقرئ ما لحق تونس وغيرها من الدول حجم الخسارات التي بدأت تطفو على سطح حياتنا… وأتساءل: ألم يكن بالإمكان تفاديها لو استفاق الجميع من السحر الإخواني في وقته
الدكتورة نائلة السليني