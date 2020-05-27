هدية للشابة آمنة الشرقي التي تمثل الخميس 27 ماي أمام المحكمة بتونس بسبب « سورة » الكورونا

يوميات الحجر الصحي الموجه –اليوم الرابع و العشرون- الأربعاء 27 ماي 2020
مهداة لآمنة الشرقي التي تمثل غدا الخميس 27 ماي أمام المحكمة الابتدائية بتونس
الوضع الوبائي في مراكز الحجر الصحي بمدنين (5 حالات اصابة) والمهدية 12 حالة اصابة
تلقت الإدارة الجهوية للصحة بولاية مدنين مساء اليوم الاربعاء 5 نتائج تحاليل ايجابية أكدت إصابة أصحابها بفيروس كورونا، هي من بين نتائج 185 عينة لأشخاص متواجدين بالحجر الصحي من بين القادمين في رحلة إجلاء جاءت من السعودية، وفق كاهية مدير الصحة الأساسية بمدنين، زيد العنز
وأوضح الدكتور زيد العنز أن الحالات الخمس الوافدة الجديدة المصابة بفيروس كورونا موزعة بين 3 حالات لمواطنين من أصيلي ولاية قابس، وحالة من ولاية تونس وأخرى من ولاية سوسة، وقد تم نقلهم إلى مركز الحجر الصحي الوجوبي للمصابين، ليرتفع عدد المتواجدين به إلى 14 شخصا مقابل 62 حالة شفاء في صفوف مصابي ولاية مدنين وتم الكشف عن هذه الإصابات في إطار عملية التقصي التي تشمل كل العائدين ضمن رحلات الاجلاء من الخارج في اليوم السابع من دخولهم الحجر الصحي، حيث مكنت هذه العملية في الفترة الماضية من كشف إصابة في صفوف العائدين من تركيا، مع سلامة المحيطين به، فيما سيخضع العائدون من ليبيا يوم السبت المقبل إلى التحاليل بعد استكمال أسبوع من وصولهم إلى مركز الحجر الصحي بجربة
أما في المهدية أفادت الإدارة الجهوية للصحة ، الأربعاء، بأن 12 من بين المقيمين بأحد مراكز الحجر الصحي الإجباري بالجهة، صدرت نتائج تحاليلهم لتؤكد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد . وأوضحت في بلاغ لها أن نتائج تحاليل 109 من بين التونسيين العائدين من المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع المنقضي، أظهرت إصابة 12 منهم بهذا الفيروس، مبينة أن كل النتائج الإيجابية تعود لتونسيين أصيلي ولايات أخرى غير المهدية، وسيتم نقلهم هذه الليلة إلى مركز كوفيد+ بالمنستير . وكان أحد مركزي الحجر الصحي بالمهدية، ويضم 250 تونسيا قدموا في رحلة إجلاء منذ أكثر من أسبوع، قد سجل إصابة زوجين تم حجزهما في مركز منعزل، قبل أن يرحلا إلى مركز كوفيد+ بالمنستير ويضم المركزان 236 مقيما، من بينهم 180 تم اجلاؤهم من روسيا، و250 من المملكة العربية السعودية، إلى جانب ثلاثة بحارة، و4 تم التمديد لهم في فترة الحجر بسبب مخالطتهم لأحد الماصبين بنفس المركز الذي أقاموا به
رسالة استغاثة من عدد من المواطنين التونسيين العالقين في الكويت
بعد نداءاتنا المتعددة نحن التونسيون العاملون بالقطاع الخاص بدولة الكويت وعددنا 150 شخصا نعلم من يهمه أمرنا أنه وقع فصلنا عن عملنا منذ بداية شهر مارس الماضي اثر ظهور جائحة الكورونا الا اننا اخترنا التريث و الصبر على الوضع ايمانا منا بوجود حالات أسوأ منا، إلا انه بتقدم الوقت نتفاجؤ بتجاهل نداءات الاستغاثة المتعددة التي وجناها الى السلطات التونسية المعنية رغم توفيرها لعديد رحلات الاجلاء الى المملكة العربية السعودية و الامارات المتحدة و تخصيصها اخيرا لطائرة لإجلاء 56 تونسي مقيمين بالبحرين
نحيطكم علما أننا نعيش في وضعية مادية مادية تزداد صعوبة يوما بعد يوما خاصة أننا نعيش أوضاعا نفسية في ظل الحجر الصحي الكامل المعلن في دولة الكويت منذ يوم 10 ماي الماضي الى غاية 30 ماي القادم مع امكانية التمديد فيه نظر للارتفاع الرهيب في عدد المصابين في أليام الأخيرة بدولة الكويت والذي يجعلنا عرضة لامكانية العدوى.
,اننا نعلم السلطات التونسية والتي نواصل عدم الاكتراث بوضعيتنا أننا اضطررنا لتوجيه طلب الاستغاثة للعودة لبلادنا بعد فقداننا لشغلنا منذ أربعة أشهر وهو مصدر رزقنا فعودتنا ليست للسياحة. لذلك نجدد نداء الاستغاثة للدولة التونسية للتدخل لفائدتنا وتخصيص رحلة لاجلائنا ومعلوم أن أغلبنا سيقوم باقتراض ثمن تذكرة الطائرة.
تحركات وزير الصحة وسكناته محل متابعة لصيقة
بعد تنديد مجموعة من الجمعيات بالشكل الحزبي الذي اتخذته زيارته الى المستشفى الجهوي بجندوبة عشية الأحد 24 ماي الموافق لليوم الأول من العيد استغرب اليوم الاربعاء 27 ماي، النائب عن ولاية القيروان طارق الفتيتي، عدم تحوّل وزير الصحة عبد اللطيف المكي لزيارة ضحايا حادثة القوارص بالجهة وعبّر الفتيتي عن سخطه وغضبه لغياب الوزير وتساءل مستنكرا » وينو وزير الصحة؟؟ علاش ما يكونش موجود؟ يلزمو يكون موجود » وتابع قائلا « فاجعة تقع في القيروان تخلّف 7 وفيات ووزير الصحة غائب رغم أنه تنقّل لجهات أخرى لأسباب أقل من هذه . وتابع مشيرا إلى أن المرجعية الدينية لوزير الصحة عبد اللطيف المكي وراء تجاهله لضحايا القوارص وقال « وزير الصحّة ما جاش زعمة على خاطر قوارص ومسألة مرتبطة بالجانب الديني وخاطر حرام؟ » وعلّق قائلا » موضوع القوارص لا علاقة له بالدين ونحن في دولة مدنية وهذا واقعنا » وأثار تصريح النائب الفتيتي عديد التفاعلات على موقع الفايسبوك وشبهه بعض النشطاء يتصريح الصحفي سفيان بن حميدة الذي قال فيه إن تصريح وزير الصحة حول منع السباحة بسبب الكورونا سببه ايديولوجي هدفه أن لا يذهب النساء للبحر
إيقاف استخدام عقار « هيدروكسي كوروكين » في علاج المصابين بفيروس كورونا
أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الأربعاء 27 ماي، إيقاف استخدام عقار « هيدروكسي كوروكين » في علاج المصابين بفيروس كورونا وجاء في مرسوم تم نشره في الجريدة الرسمية، أنه تم إلغاء العمل بقرار سابق يسمح باستخدام هيدروكسي كلوروكين وأصدرت السلطات الفرنسية مرسوم إلغاء استخدام العقار، بناء على توصية المجلس الأعلى للصحة العامة في هذا الشأن وكانت السلطات أقرت السماح باستخدام العقار تحت إشراف الأطباء فقط، اعتبارا من 27 مارس الماضي وفي 25 ماي الجاري، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، تعليق تجارب استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج مصابي كورونا، بشكل مؤقت، لأسباب قالت أنها « أمنية »
الجزائر تعلن استمرار استخدام الهيدروكسي-كلوروكين
أعلنت الجزائر، الأربعاء، أنها مستمرة في استخدام بروتوكول « هيدروكسي ـ كلوروكين » لعلاج مصابي فيروس كورونا، مشددة على أنها لم تسجل أي أعراض جانبية وهذا هو أول تعقيب رسمي من السلطات على إعلان مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الإثنين، تعليق تجارب على استخدام « كلوروكين » في علاج مصابي كورونا، مؤقتا، بسبب « مخاوف تتعلق بالسلامة ». وقال عضو لجنة وزارة الصحة لمتابعة الوباء محمد بقاط، للوكالة الرسمية للأنباء، إن « الجزائر مستمرة في علاج المصابين بالفيروس بعقار الكلوروكين ». وتابع: « لم نلاحظ أي إشكال في استخدامه، ولم نسجل أي أعراض جانبية لدى المرضى الذين تناولوه ». وشدد بقاط، على أنه يتم استخدام العقار « في إطار علمي، مع ضمان متابعة دقيقة للمرضى تتواصل حتى بعد إعلان شفائهم ». وسجلت الجزائر، حتى الأربعاء، 8 آلاف و857 إصابة بالفيروس، بينها 623 وفاة، و5 آلاف و129 حالة تعافٍ. وأفادت وزارة الصحة، الأربعاء، بأن عدد الحالات التي تخضع للعلاج ببروتوكول « هيدروكسي ـ كلوروكين » بلغ 15 ألفا و743، وتشمل حالات مؤكدة وأخرى مشتبه بإصابتها.
آمنة الشرقي تمثل غدا أمام الحكمة الابتدائية بتونس بسبب ترويجها لسورة : الكورونا
تمثل عذا الخميس 28 ماي المدونة الشابة آمنة الشرقي أمام الحكمة الابتدائية بتونس و التي سبق لها أن مثلت يوم الأربعاء 6 ماي 2020 أمام ممثّل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، الذي استجوبها في غياب محامياتها ومحامييها، ثمّ قرّر إحالتها، في حالة سراح، على الدائرة الجناحية السادسة بنفس المحكمة لجلسة يوم 28 ماي 2020 بتهمة « الدعوة إلى الكراهية بين الأديان والأجناس والسكان وذلك بالتحريض على التمييز واستعمال الوسائل العدائية والنيل من إحدى الشعائر الدينية المرخص فيها طبق الفصلين 52 و 53 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011″، وذلك على خلفية تدوينة نشرتها منذ أيام على حسابها الخاص بشبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك. وقد سبق للجمعيات المكوّنة للائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية وعدد من الجمعيات والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان، الممضية أسفله تعلن من جديد تمسّكها بحرية الضمير وحرية التعبير والإبداع وبسائر الحريات الفردية باعتبارها جزءًا لا يتجزّأ من حقوق الإنسان، والتعبير عن تضامنها المطلق مع المدونة آمنة الشرقي في ما تتعرض له من تتبعات جزائية وحملة سب وشتم وتهديد بالعنف على صفحات التواصل الاجتماعي. وقررت الجمعيات المساندة لآمنة الشرقى تأكيد تضامنها معها ونظر لظروف الحجر الصحي الذي يقتضي عدم التجمهر فقد قررت الجمعيات المذكورة ارسال ممثل عن كل جمعية للتعبير عن مساندها وهذه الجمعيات هي : جمعية بيتــــــي – الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات- الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية – الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام – الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية- الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية – الجمعية التونسية للحراك الثقافي – الجمعية التونسية للدراسات حول النوع الاجتماعي.- الجمعية التونسية للوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا والسيدا (مكتب تونس) – جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين- جمعية البوصلة- جمعية فنون وثقافات بالضفتين- جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية- جمعية تاريخ وذاكرة جماعية من أجل الحرية والديمقراطية – جمعية ألواني- جمعية كلام- جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية- جمعية لحوم- جمعية فينوس – جمعية رؤية حرة – جمعية برسبكسيف العامل التونسي- دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة- الفصل 19 -اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.- مجموعة توحيدة بالشيخ للبحوث والسند الطبي للنساء- رابطة الكتاب التونسيين الأحرار – الشبكة الأورومتوسطية للحقوق- المرصد التونسي للدفاع عن الدولة المدنية-منظمة أحمد التليلي للثقافة الديمقراطية – مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة- جمعية منتدى التجديد- الجميعية المتوسطية لبيداغوجيا المواطنة- مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان- منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي- مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف – مبادرة موجودين- منظمة محامون بلا حدود- هيومن رايتس ووتش
العودة المدرسية غدا للتلاميذ المعنيين باجتياز الباكالوريا : كل شيء جاهز حسب الوزير
قامت وزارة التربية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتامين شروط عودة دراسية امنة لتلاميذ الباكالوريا بداية من يوم غد الخميس 28 ماي بأكثر من 600 معهد ثانوي، وذلك قصد استكمال البرنامج الدراسي للسنة الدراسية 2019 – 2020 والتحضير لاجتياز امتحان الباكالوريا . وقال وزير التربية محمد الحامدي في حوار صحفي مع وكالة تونس افريقيا للأنباء، عشية العودة الى الدراسة للمقبلين على امتحان باكالوريا 2020 » لقد أخذنا كل احتياطات التوقي والسلامة اللازمة وفق البروتوكول الصحي الذي تم وضعه بالتعاون بين وزارتي التربية والصحة ضمانا لعودة مدرسية امنة لتلاميذ وأساتذة السنة الرابعة ثانوي وخالية من العدوى بفيروس كورنا المستجد » . وأشار الى انه تم تعقيم كل المعاهد المعنية وتوفير المعقم السائل والكمامات وآلات قيس الحرارة بكل المؤسسات فضلا عن الاستعداد الإداري والبيداغوجي وتقسيم التلاميذ إلى أفواج لتحقيق التباعد الجسدي مع تواصل اليقظة ومتابعة الأوضاع في علاقة بتطور الوضع الوبائي في البلاد وقد تم تزويد المعاهد الثانوية التي ستستقبل تلاميذ الباكالوريا بألفي آلة لقيس الحرارة تحصلت عليها وزارة التربية في اطار تبرعات من مؤسسة خاصة، ليتم توزيعها بمعدل ثلاث آلات لكل معهد مع مراعاة عدد التلاميذ والاطار التربوي بهذه المؤسسات التربوية. وأضاف الوزير قائلا « كما نريد الحفاظ على قيمة الشهادة العلمية، يهمنا جدا الحفاظ على صحة أعضاء الأسرة التربوية من مدرسين وتلاميذ وإداريين وعملة، وقد حرصت الوزارة على تلبية حاجيات كل المندوبيات الجهوية من كمامات وسوائل معقمة وغيرها من المستلزمات الوقائية وفي ما يخص المبيتات المدرسية، أفاد الحامدي انه في سياق الاجراءات الوقائية، تجنبت الوزارة فتح المبيتات المدرسية إلا في حالات ضرورية، استوجبت تنقل تلاميذ من ولاية إلى أخرى، مع أخذ إجراءات صارمة في هذه المبيتات لتحقيق التباعد الجسدي وضمان إجراءات الوقاية طبقا لدليل الإجراءات وسعيا للالتزام به حرفيا، على حد قوله. ولفت إلى أنه تم التنسيق مع وزارة النقل من أجل توفير وسائل نقل للأساتذة والتلاميذ المعنيين بالدراسة والعمل في معاهد بغير مناطق اقامتهم في اجراء استثنائي لهم على اعتبار توقف حركة التنقل بين المدن والولايات وثمن وزير التربية دور الإطار التربوي الذي أثبت حسب قوله درجة عالية من المسؤولية والتضحية والمغامرة من أجل أداء الواجب الوطني في مواجهة الخطر في ظل انتشار وباء كورونا، مبرزا في ذات السياق أهمية التعاون المشترك في انجاز هذا الاستحقاق، من قبل عديد الوزارات ومن الطرف النقابي ممثلا في مختلف نقابات القطاع التربوي يشار الى انه تم يوم 29 أفريل الماضي الإعلان عن انهاء السنة الدراسية لكل المستويات التعليمية باستثناء السنة الرابعة ثانوي التي يعود تلاميذها يوم 28 ماي 2020 وباشر الأساتذة المسؤولون عنهم اليوم الثلاثاء لاستكمال البرنامج الدراسي إلى حدود يوم 23 جوان القادم على أن يجتازوا امتحانات البكالوريا في دورته الرئيسية بداية من يوم 8 جويلية القادم . نتمنى عودة موفقة في انتظار تقييمها من طرف مختلف مكونات الأسرة التربوية.
أرقام حول الذين خضعوا للحجر الصحي الاجباري في النزل والمراكز والمبيتات الجامعية منذ مارس الماضي
أعلنت وزارة الصحة مساء الاربعاء 27 ماي أنّه في إطار مكافحة جائحة كوفيد19، تواصل لجنة الحجر الصحي والمصالح الصحية المختصة متابعة ظروف الحجر الصحي الإجباري بالمراكز المخصّصة للغرض للوافدين من الخارج والحاملين للفيروس دون أعراض والمخالطين للحالات المؤكدة ومهنيي الصحة المعنيين بمعالجة المصابين، وذلك وفقا للإجراءات المتّخذة من قبل اللجنة الوطنية لمتابعة إيواء العائدين من الخارج المحدثة برئاسة الحكومة وبالتنسيق مع السلط والمصالح المركزية والجهوية المعنية . واستعرضت الوزارة في بلاغ لها ان مجموعة من البيانات التي تلخص وضعية الحجر الصحي الإجباري إلى غاية اليوم الأربعاء 27 ماي 2020 حيث بلغ العدد الجملي للخاضعين للحجر الصحي الإجباري 15495 شخصا، موزّعين على 80 مركزا كائنا ب 21 ولاية، واستوفى 12572 منهم فترة الحجر، في حين لا يزال البقية وعددهم 2923 يقيمون بمراكز الحجر المخصّصة لهم ووصل عدد المقيمين بالنزل المستغلّة كمراكز للحجر الصحي الى 13362 مقيما (87%)، في حين
بلغ عدد الخاضعين للحجر بمبيتات جامعية إلى 1327 8 من المائة
أمّا المقيمين بمراكز الحجر الأخرى، فقد استقر عددهم في حدود 806 شخصا أي ما يعادل نسبة 5% أما العدد الجملي لحاملي الفيروس دون أعراض المقيمين بمراكز الحجر الصحي فبلغ 473 شخصا، تعافى 419 منهم، في حين لا يزال يقيم بمراكز الحجر 54 شخصا موزّعين على 3 مراكز كائنة بالمنستير (41) وجربة (11) وصفاقس (02) . وبلغت نسبة وقوع اصابة بكوفيد بين الوافدين، 45 لكل 100 ألف وافد خلال الفترة المتراوحة بين 21 جانفي و12 مارس 2020، في حين بلغت هذه النسبة 394 لكل 100 ألف وافد بعد 21 مارس 2020 تاريخ بداية التطبيق الفعلي للحجر الصحي الاجباري
وفي المقابل بلغت نسبة وقوع الحالات المحلية 6,7 لكل 100 ألف ساكن، وفق ما اكدته الوزارة مشيرة الى ان خطر وقوع اصابات بكوفيد لدى الوافدين بعد الحجر الصحي العام يكون بذلك أكثر بـ 60 مرة مقارنة بنسبة الوقوع لدى المحليين وهو ما يعني أن خطر العدوى المحلية مرتبط أساسا بالحالات الوافدة مما يؤكد أهمية الإستراتيجية المتعلقة بالحجر الصحي الإجباري وضرورة مواصلتها واستقرت نسبة المطابقة الإجمالية للشروط الصحية المطلوبة بمراكز الحجر الصحي الإجباري في حدود نسب المطابقة المقبولة، وفق بيانات وزارة الصحة
صندوق النقد الدولي يعمل لمعالجة تعطل إنتاج كثير من الإحصاءات في ظل ازمة الكورونا
في تقرير لوكالة تونس افريقيا للإنباء ذكر خبراء من صندوق النقد الدولي، ان الصندوق يعمل مع البلدان الأعضاء والهيئات الدولية لمعالجة تعطل إنتاج كثير من الإحصاءات الأساسية في ظل ازمة كوفيد -19 وانه يتعين على الدول إعطاء الأوليه للإحصائيات الأكثر تأثيرا وخلص الخبراء، في مقال تطرق الى موضوع » الحفاظ على تدفق البيانات الاقتصادية أثناء جائحة كوفيد-19، نشر على موقع الصندوق، » الى ان الاحصاءات الاساسية تواجه 3 تحديات أساسية من بينها العمل من المنزل وتعقد عملية التقييم وقراءة الاقتصاد في الوقت الحقيقي واعد المقال مدير ادارة الإحصاءات بصندوق النقد الدولي، مارك دوشارم ، ونائب رئيس قسم في إدارة الإحصاءات، جايجين جان، والمدير المساعد ورئيس قسم إحصاءات القطاع الحقيقي في إدارة ألإحصاءات جيمس تبريك. ولفت الخبراء الى ان قطاع الاحصاء يواجه ثلاثة تحديات اساسية وهي اشتغال عدد من موظفي المكاتب الإحصائية الوطنية حاليا من المنزل نظرا لظروف الإغلاق العام الذي يقترن في الغالب بقدرة محدودة على الوصول إلى الأدوات والبيانات على غرار اسعار التفصيل التي تتطلب زيارات ميدانية إلى المتاجر والمحلات كما يواجه تحديا ثانيا يتمثل في ان تقييم الأثر على الماليات العامة يعد عملية معقدة نظرا لعدم تناسق المناهج المتبعة في تسجيل دعم الحكومة للأفراد والأعمال على غرار الدعم المالي للشركات المتأثرة بجائحة كوفيد -19
ويحتاج صناع السياسات إلى قراءة الاقتصاد في الوقت الحقيقي اذ ان كثيرا من الإحصاءات الرسمية التقليدية ، حتى التي تصدر بمعدل تواتر شهري ، ليست حديثة بما يكفي لكي تحقق الفائدة المرجوة في الوقت الحالي مما يتطلب ايجاد بيانات بديلة أكثر تواترا لاستكمال الإحصاءات الرسمي وشدد الخبراء على ضرورة إعطاء أولوية لعناصر البيانات الأكثر تأثيرا على الإحصاءات الحرجة والتركيز عليها ووضع تقديرات مؤقتة لعناصر البيانات الناقصة أو احتساب قيمتها باستخدام مصادر البيانات البديلة وتعزيز شفافية الإجراءات الإحصائية ويدعم صندوق النقد الدولي، إلى جانب المكتب الإحصائي الأوروبي (يوروستات) و »منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي » ومنظمة الأمم المتحدة والبنك الدولي، هذا الجهد من خلال مؤتمرات بالفيديو وبوابة إلكترونية عن جائحة كوفيد-19 يشار الى ان المعهد الوطني للإحصاء في تونس اعلن منتصف شهر ماي الجاري ، في بيان له ، عن تأخير نشر البيانات المتعلقة بالنمو والبطالة وذلك نظرا لتاثير جائحة كوفيد -19
الوضع الوبائي في افريقيا
اقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا في القارة الإفريقية من 120 ألف، فيما تخطى عدد الوفيات 3 آلاف و500 حالة وبحسب المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها، الأربعاء، فإن عدد المصابين بالفيروس ازداد بنحو 4 آلاف خلال آخر 24 ساعة
وبلغت حصيلة الاصابات 119 ألفًا و391 والوفيات 3 آلاف و589 حالة
أمّا عدد المتعافين من الفيروس، فقد بلغ 48 ألفًا و618 حالة في عموم القارة
الوضع الوبائي في الدول العربية : ارتفاع عدد الوفيات في كل من مصر واليمن وموريطانيا
سجلت مصر واليمن وموريتانيا والإمارات، مساء الأربعاء، ارتفاعا في وفيات فيروس كورونا، فيما رصد كل من المغرب والصومال إصابات جديدة، وفق مصادر رسمية.
وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة في بيان، وفاة 19 وإصابة 910 حالات (أعلى حصيلة إصابات يومية في البلاد)، وشفاء 178. وأكدت الوزارة أن إجمالي الإصابات المسجلة في مصر، حتى الأربعاء، بلغ 19 ألفا و666، من ضمنها 816 وفاة، و5 آلاف 205 حالات شفاء.
وفي اليمن، قالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا التابعة للحكومة اليمنية، في نشرتها اليومية عبر « تويتر »، إنها سجلت 4 وفيات رفعت الحصيلة إلى 53. وأضافت اللجنة أنها رصدت أيضا 6 إصابات تشمل 3 في شبوة (جنوب) و3 في محافظة تعز (جنوب غرب). وبذلك يرتفع إجمالي إصابات كورونا المسجلة في البلاد منذ 10 أفريل، في مناطق الحكومة والحوثيين إلى 256؛ بينها 53 وفاة و10 حالات تعاف. وكان الحوثيون أعلنوا تسجيل 4 إصابات بكورونا، بينها وفاة، في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا
وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 وفيات و24 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مدير الصحة العمومية سيدي ولد الزحاف في مؤتمر صحفي، أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 292 بينها 16 وفاة و15 حالة تعاف.
وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل وفاتين و883 إصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى تعافي 389 مصابا. وأشارت الوزارة إلى ارتفاع محصلة الإصابات إلى 31 ألفا و969، بينها 255 وفاة، و16 ألفا و 371 حالة تعاف.
وفي المغرب، رصدت وزارة الصحة 24 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 97 مصابا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وأشارت الوزارة في بيان، إلى ارتفاع محصلة الإصابات إلى 7 آلاف و601، بينها 202 حالات وفاة، و4 آلاف و978 حالة تعاف
وفي الصومال، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 13 إصابة إضافة إلى تعافي 12 مريضا. وأوضحت الوزارة في بيان عبر تويتر، أن إجمالي الإصابات بلغ ألفا و731، بينها 67 وفاة، و265 حالة تعاف
الوضع الوبائي في العالم
وحتى مساء الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 5 ملايين و748 ألفا، توفي منهم نحو 355 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و472 ألفا، بحسب موقع « وورلدميتر » المختص برصد ضحايا الفيروس
تونس-أريانة سهرة الأربعاء 27 ماي 2020
الدكتور حبيب القزدغلي