هبة سويسريّة بقيمة تفوق 98 ألف دينار لإعادة فتح مركز إيواء النساء ضحايا العنف بولاية قابس

خصّص لقاء وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، آمال بلحاج موسى، صباح الاثنين 09-05-2022، بسفير سويسرا بتونس، « جوزيف رنقلي »، لتدارس سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مناهضة العنف ضد المرأة والتمكين الاقتصادي للنساء خصوصا في المناطق ذات الكثافة السكانية والمهدّدة بالتطرف العنيف
وتوصل هذا اللقاء، إلى الاتفاق على دعم السفارة السويسريّة لجهود الوزارة لإعادة فتح مركز إيواء النساء ضحايا العنف بولاية قابس من خلال هبة من المعدات والتجهيزات بقيمة جملية تفوق 98 ألف دينار، وستتولّى إحدى الجمعيّات المتخصّصة في مجال مناهضة العنف ضدّ النساء تسييره وفق التراتيب القانونية الجاري بها العمل
وأبرزت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، خلال هذا الاجتماع، حرص الوزارة على افتتاح مركز إيواء النساء ضحايا العنف بولاية قابس في أقرب الآجال، مؤكدة العمل على تنفيذ مكونات الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ومقاومة جميع أشكال التمييز ضدها وخاصة منها الجانب المتعلق بالخدمات المتنوعة والملائمة لفائدة النساء ضحايا العنف
ومن جهته، عبر السفير السويسري بتونس عن دعم بلاده لمشروع فتح مركز إيواء النساء ضحايا العنف بولاية قابس وتقديم كل الدعم للوزارة والجمعية المسيّرة للمركز