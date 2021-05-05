نوفل سعيد يوحي بأن أخاه قيس لن يختم قانون المحكمة الدستورة

نشر اليوم نوفل سعيد ، شقيق رئيس الجمهورية التدوينة أسفله على حسابه الرسمي بالفايسبوك
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الآجال الدستورية لاحداث المحكمة الدستورية هي آجال آمرة… المحكمة الإدارية حسمت الموضوع منذ 2015….التصويت الثاني على مشروع قانون لا دستوري لا يُصَيِرُه دستوريا…باستعماله حق الرد رئيس الجمهورية منح مجلس النواب فرصة اضافية لتدارك اللادستورية… ولم يفعل
رئيس الجمهورية يبقي أولا واخيرا هو الساهر على احترام علوية الدستور… الذي أقسم على احترامه… هذا هو منطق دولة القانون… ما زاد على ذلك يدخل في خانة السرديات السياسية