نور الدين بن تيشة يؤكد أن قيس سعيد هو الذي حرر بنفسه بيان وزارة الخارجية

نشر ،صباح اليوم ، السيد نور الدين بن تيشة المستشارالسابق برئاسة الجمهورية التدوينة أسفله على حسابه الرسمي بالفايسبوك
**********
صباح النور
قرأت في الصباح مثلكم بياناً لوزارة الخارجية التونسية اثلج صدري و عزّز رأيي في تقييم طبيعة النظام. لكن قبل ذلك ملاحظات شكلية أسوقها
– هذه ليس كتابة وزارة الخارجية التونسية التي اعرف جيدا خطاب و مفردات إطاراتها
– الجهة الوحيدة التي بامكانها تغيير نص اوّلي لوزارة الخارجية هي رئيس الجمهورية
– التوقيت ليس توقيت وزارة الخارجية إلا في حالات قصوى و ليس الحال في علاقة بموضوع البيان فبلاغ المفوضية صدر منذ اسبوع
لماذا اثلج صدري؟ لمسالة بسيطة و تاريخية ، الأنظمة الديكتاتورية و الكليانية تتأثر ببلاغات الدول و المنظمات الدولية الكبرى و تقوم بإنكار ذلك في بلاغات الدِيكة منفوثة الريش تبرز قوة كاذبة امام مواطنيهم وتؤكد خواء جرابهم امام العالم قبل تقديم التنازلات و التراجع في عديد الانتهاكات السابقة و سوف تأتينا الأيام بالجديد
نور الدين بن تيشة