نور الدين الطبوبي يقول للغنوشي : المِلْيانَة مَاتقَرْبَعْشْ

اعتبر الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أنه « من البدع الغريبة اليوم أن نجد من في السلطة وفي الإئتلاف الحاكم هو من يتظاهر »، في إشارة إلى مسيرة حركة النهضة الإخوانية التي قادها الغنوشي يوم السبت الفارط 27 فيفري 2021
وأكد الطبوبي، في حوار لصحيفة « الصباح » الصادرة اليوم الجمعة، أن كل هذه التحركات هي ضرب لمقومات الدولة، مبيننا أن « من يريد المناداة بالوحدة لا يكون ذلك في الشارع و أن من يريد الشارع واستعراضه العضلات فإن الجميع ندرك أوزان بعضنا البعض »، قائلاً » اكتفي بهذا المثل الشعبي المليانة متقربعش »، بحسب تعبيره
و بين المتحدث، أنه كان يفترض بهذه الأطراف أن تحترم أراء اللجنة العلمية وإجراء البروتوكول الصحي، معتبراً أن « تونس التي كان يضرب بها المثل باتت أشبه بالدولة اليتيمة »، وفق تعبيره