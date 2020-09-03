إنتقد الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الوضع المتشنج الذي تعيشه تونس في هذه الفترة، قائلا: » ليس بجديد على تونس المناخات المتشنجة التي جعلتنا لا نصل إلى تحقيق الأهداف أو بعث إشارات إيجابية إلى كل فئات المجتمع ». وشدد الطبوبي خلال موكب تسليم السلطة بين إلياس الفخفاخ وهشام المشيشي الخميس 3 سبتمبر، على ضرورة إيجاد أصوات حكمة وعقل وأن يعود الجميع إلى رشدهم ويضعوا أمامهم مصلحة البلاد، وفق تعبيره. وفي تعليقه على خطاب رئيس الجمهورية أمس، قال: « أكيد ما قاله سعيد ليس من فراغ وأكيد لديه مدعماته ومؤيداته وأتمنى أن يسمي الأمور بسمياتها حتى نعرف كل الحقائق ومع من نبني هذا البلد الجديد في كل مناخ سياسي جديد
نور الدين الطبوبي يرجو من قيس سعيد أن يسمي الأمور بسمياتها
03/09/2020 |