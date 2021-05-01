قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، السبت، : ان الاتحاد العام التونسي للشغل لن يبقى مكتوف الأيدي حيال الأزمة الحالية
وتوجه الطبوبي الى رئيس الحكومة هشام المشيشي بالقول « إن اطرافا تدعي دعمها لك وهي تريد تمرير أجنداتها من خلال التحكم في قرارتك »، في إشارة إلى حركة النهضة الإخوانية التي تقود الإئتلاف البرلماني الداعم له
وأكد، خلال موكب للاحتفال باليوم العالمي للشغل، حضره بالخصوص رئيس الحكومة، انه : لا بد من ترجمة اشراك المنظمات الوطنية على ارض الواقع عوض الاكتفاء بترديد خطابات تؤكد تشريك هذه المنظمات وطعنها في الظهر
ودعا الطبوبي، كل طرف الى احترام حدوده، معتبرا، أن الوضع الحالي يتطلب التخلي عن المناكفات التي لا تقدم للبلاد شيئا، منبهاً من أن تونس تواجه مرحلة صعبة و غير مسبوقة جراء الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت بعد جائحة : كوفيد-19
نور الدين الطبوبي يؤكد أن المشيشي يطعن المنظمات الوطنية في الظهر
قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، السبت، : ان الاتحاد العام التونسي للشغل لن يبقى مكتوف الأيدي حيال الأزمة الحالية