نور الدين الطبوبي يؤكد أن الحكومة تسعى لتمرير خيارات استعمارية

أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الاربعاء 30-11-2022، أن اتحاد الشغل في حلّ من كل الإلتزامات مع الحكومة
واتهم نور الدين الطبوبي في تجمع عمالي نظمته الجامعة العامة للنقل اليوم أمام مقر الاتحاد، الحكومة بالمخاتلة والسعي الى تمرير خيارات اقتصادية وصفها ب »الاستعمارية »، مؤكدا أن المنظمة الشغيلة ستتصدى لهذه الخيارات
وقال الطبوبي ان اتحاد الشغل دخل في معركة اجتماعية ولن يتراجع في انحيازه للخيارات الاجتماعية، معلنا قرار المنظمة تنفيذ تجمع حاشد للتنديد بغلاء المعيشة والدفاع عن سيادة القرار الوطني وذلك بعد الشروع في رفع الدعم نتيجة الزيادات المتكررة للأسعار وزيادة أسعار الطاقة
.وذكر أن المنظمة الشغيلة طالبت بالحوار الاجتماعي لكن الحكومة بقيت تحاول الالتفاف على الاتفاقيات وعدم تطبيقها معلنا توجه المنظمة للاتحاد النقابي العالمي ومنظمة العمل الدولية في ظل عدم احترام الحكومة للاتفاقيات الممضاة
ووجه أمين عام اتحاد الشغل، انتقادات لاذعة للحكومة بعدم احترام اتفاق الزيادة في الأجور وكذلك مبادرتها بالسعي للتنصل منه وطالب بمراجعة الجدول الضريبي للأجور بالنظر الى ارتفاع حجم الضريبة متهما الحكومة باثقال كاهل الأجراء بالضرائب
واعتبر ان الحكومة تقوم بالتنفيذ الحرفي لبرنامج تعهدات قدمتها لصندوق النقد الدولي، مشيرا الى أن الحكومة مطالبة بمصارحة الشعب في البرنامج الذي قدمته الى صندوق النقد
ودعا الى الوحدة ورص الصفوف في مواجهة خيارات البيع والتفويت والارتهان للخيارات الاستعمارية الاجنبية، مشيرا الى ان حضور عمال وعاملات النقل اليوم يعكس الدفاع عن حقوق الشعب التونسي