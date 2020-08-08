دعا الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، حركة النهضة الإخوانية إلى عدم المشاركة في حكومة هشام المشيشي، والبقاء خارج الحكم، متهما إياها بالفشل في الحكم منذ 2011 وايصال البلاد الى ما وصفه ب’ كارثة’ على جميع الأصعدة
وأوضح الطبوبي، في حواره مع « إرم نيوز » أمس الجمعة، أن مواقفه الأخيرة ليست وليدة انطباعات شخصية، بل هي ناتجة عن قراءة موضوعية لحصيلة السنوات، لتجربة حكم النهضة
وأشار الأمين العام للاتحاد، إلى ان السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا في نسب البطالة، وانتشار آليات العمل الهش، وتفكّك الدولة، والتعامل معها بمنطق الغنيمة والتمكين
وأفاد الطبوبي، بأنه من منطلق الدور الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، وإدراكه بأشياء ومعلومات لا يريد الكشف عنها، من الضروري ألاّ تشارك حركة النهضة في الحكومة القادمة، على حد قوله
واكد امين عام المنظمة الشغيلة ،ان موقفه ليس من منطلق الاقصاء للنهضة، بل وليد قراءة موضوعية، قائلا، « يمكن في كل الحالات لحركة النهضة أن تعيش خارج السلطة، وأن تتعلم احترام المؤسسات والقانون بما يعود بالنفع على البلاد
نورالدين الطبوبي : النهضة أوصلت البلاد إلى كارثة وعليها ان تعيش خارج السلطة
دعا الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، حركة النهضة الإخوانية إلى عدم المشاركة في حكومة هشام المشيشي، والبقاء خارج الحكم، متهما إياها بالفشل في الحكم منذ 2011 وايصال البلاد الى ما وصفه ب’ كارثة’ على جميع الأصعدة