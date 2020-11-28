نورالدين الطبوبي : التنسيقيات وما يسمى باللجان الشعبية مخطّط لها و وراءها أطراف سياسية

قال الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي إنّ المنظمة الشغيلة مع الإحتجاجات والضغط الإيجابي لكن لن تقبل بتعطيل مرافق الإنتاج، وفق قوله
ودعا الطبوبي بمناسبة إشرافه على ندوة الكفيف المبدع بسوسة اليوم السبت 28 نوفمبر 2020، إلى الابتعاد عن خطاب الحقد والكراهية والبغضاء والنعرات الجهوية
وقال الطبوبي إنّ التنسيقيات وما يسمى باللجان الشعبية مخطّط لها وخطاباتها توحي بأنّ وراءها أطرافا سياسية، على حد قوله
وأكّد الطبوبي أنّ إتحاد الشغل لن يبقى متفرجا، مضيفا أنّ ضعف مؤسسات الدولة ألقى بظلاله على الوضع الاجتماعي وأيضا على اتحاد الشغل، حيث أنّ رقعة الاحتجاجات طالت جميع القطاعات
المصدر : الاتحاد العام التونسي للشغل