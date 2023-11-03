نواب مجلس بودربالة يرفضون أي نشاط للبرلمان دون استكمال جلسة النظر في قانون تجريم التطبيع

أكد النائب بدر الدين القمودي، أن عددا من النواب قد رفضوا الالتحاق بمكتب المجلس الذي دعا إليه رئيس البرلمان، ابراهيم بودربالة
وأضاف في تصريح لمراسل « الجوهرة أف أم »، أن النواب يرفضون أي نشاط للمجلس دون استكمال أعمال الجلسة العامة المخصصة للنظر في قانون تجريم التطبيع والتي توقفت قبل المصادقة على الفصل الثالث منها بقرار من رئيس المجلس ابراهيم بودربالة
وينسق حاليا نواب من كتلة الخط الوطني السيادي و الكتلة الوطنية المستقلة و كتلة الاحرار وكتلة لينتصر الشعب وبعض النواب غير المنتمين للخروج بموقف موحد ردا على تصرف رئيس المجلس ابراهيم بو دربالة البارحة بعد اعلانه رفع الجلسة العامة إلى اليوم دون أن يتم استئنافها كما أعلن