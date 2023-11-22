نواب مجلس بودربالة غاضبون من وزير خارحية قيس سعيد

غادر عدد من نواب الشعب ( مجلس بودربالة ) أشغال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023، احتجاجا على تصريح وزير الخارجية ( وزير خارحية قيس سعيد ) نبيل عمار خلال مناقشة ميزانية الوزارة بالبرلمان
وبين النائب بدر الدين القمودي، في تصريح لمراسلتنا نسرين علوش، أن ما قاله وزير الخارجية، أمر غير لائق وغير مقبول من ديبلوماسي، مضيفا أن وصفه لعمل النواب بالإثارة و » الشُّو »، فيه اساءة للعمل البرلماني وتدخل سافر في عمل النواب، معتبرا أن انسحاب النواب يليق بتصريحاته
كما أردف القمودي أن الاعتذار الذي قدمه وزير الخارجية، لا يكفي ولن يغير شيئا، قائلا: سندعو الى محاسبته على ما أقدم عليه