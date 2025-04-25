نقل الأستاذة عبير موسي إلى مستشفى القصّاب بالعاصمة

تعلم هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي المحتجزة قسريا منذ 03 أكتوبر 2023 الرأي العام بأنّه
تم صباح اليوم الجمعة 25 أفريل 2025 نقل الزميلة الأستاذة عبير موسي إلى مستشفى القصّاب بالعاصمة وتم عرضها على اللجنة الطبية المختصّة التي عاينت عدم تحسن حالتها الصحيّة وإستمرار الألآم والأوجاع المبرحة التي تلازمها على مستوى الرقبة وأسفل الظهر والساق اليسرى، وإطلعت على عدم تنفيذ المؤسسة السجنيّة للتوصيات الطبية على إمتداد الأشهر الفارطة مما أدى إلى تواصل تدهور الوضع الصحي للزميلة وإستوجب المرور إلى صنف جديد من المسكنات عالية التأثير مع ضرورة العلاج الطبيعي
وتطالب هيئة الدفاع سلطة الإشراف بتوفير المعدات اللوجستيّة والموارد البشريّة الضروريّة لمعالجة الزميلة التي تعيش تعذيبا جسديا مستمرا منذ إحتجازها القسري
كما تحمل هيئة الدفاع الدولة التونسيّة المسؤوليّة عن مواصلة خرق القانون والإمتناع عن تطبيق القرار الأممي الصادر عن مجموعة العمل الدوليّة التابعة لمجلس حقوق الإنسان المختصة في مادّة الإحتجاز القسري بتاريخ 13 نوفمبر 2024 المُبلَّغ إلى الحكومة التونسيّة بتاريخ 26 فيفري 2025 والمُبلَّغ نسخة منه إلى وزارة العدل في 07 مارس 2025 والذي أقرَّ الصبغة التعسفيّة للإحتجاز وطالب بإطلاق سراح الزميلة فورًا وجبر الأضرار اللاحقة بها
تونس في 25 أفريل 2025
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