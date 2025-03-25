نقصوا من ظلم الناس و سيبوا الطفلة تروح لدارهم

25/03/2025 |
نقصوا من ظلم الناس و سيبوا الطفلة تروح لدارهم

بربي سؤال، توة وضع سوار البرقاوي، معاونة عياشي زمال المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، في السجن بأحكام تقارب ال17 سنة، شنوة يتسمى؟؟؟

عادي! يعني القاضي او القضاة الي حكموا عليها هكة ؟ الدولة و مسؤوليها الي يتفرجوا و قابلين ؟ بربي تنجموا تقولوا للشعب شنية جرائمها ؟ فاش هتكت المجتمع ؟ ازهقت ارواح ؟ خدمت مع مخابرات اجنبية و عطات معلومات سرية على ترسانتنا النووية ؟؟؟ ياخي ما تشوفوش رواحكم في المراية الصباح قبل ما تخرجوا ؟؟؟ فيقوا شوية على رواحكم و سيبوا الطفلة تروح لدارهم هي و الي حاطينهم في السجن على تفاهات، نقصوا من ظلم الناس

نورالدين بن تيشة