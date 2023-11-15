نقابة الصحفيين تندد بإحالة الصحفي غسان بن خليفة على القطب القضائي لمكافحة الارهاب

قرر قاضي التحقيق عدد 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يوم 13 نوفمبر 2023 توجيه تهم « التحريض » و « الانضمام إلى وفاق إرهابي » و « ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة » إلى مدير تحرير موقع « انحياز » غسان بن خليفة و إبقائه في حالة سراح بعد مثوله أمامه وإمضاءه قرار ختم البحث
وقد تم سماع بن خليفة الأسبوع المنقضي حول التهم الموجهة اليه
وكانت الدعوى قد أثيرت في حق بن خليفة منذ أكثر من سنة حول تدوينة نشرتها إحدى الصفحات التي لا علاقة له بها اعتبرها القضاء جريمة إرهابية وكانت الفرق الأمنية المختصة قامت بكل الاختبارات المطلوبة، كما أن بن خليفة أكد عدم وجود أي علاقة له بالصفحة في أكثر من مناسبة
وقد تم الاحتفاظ بالمتهم الرئيسي في القضية لأكثر من 14 شهر والذي نفى خلال عمليات البحث والتحقيق وجود أي علاقة للصحفي بالصفحة
إن النقابة الوطنية للصحفيين تندد بالإحالات المتكررة للصحفيين على قطب مكافحة الإرهاب وتعتبرها انتهاكا خطيرا لحرية العمل الصحفي، وتدعو النقابة دائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب إلى مراجعة هذا القرار الذي ينتهك جوهر حرية التعبير وتدعوها إلى تطبيق التشريعات الجاري العمل بها في تنظيم قطاع الصحافة وهي المرسوم 115
وتعتبر النقابة إحالة الصحفي غسان بن خليفة على القضاء بهذه التهم انتكاسة جديدة لحرية الصحافة في تونس بعد أن تم سجن الزميل الصحفي خلفية القاسمي والحكم عليه بالسجن خمس سنوات وإيداع الصحفية شذى الحاج مبارك السجن في تهم مماثلة وايداع الزميل ياسين الرمضاني السجن في قضية أخرى. وتعتبر النقابة أن قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال أصبح سيفا مسلطا على رقاب الصحفيين وضربا لحرية التعبير في تونس وتدعو المحاكم التونسية إلى إيقاف العمل به في ملاحقة الصحفيين والمعبرين
ونس في 15 نوفمبر 2023
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين