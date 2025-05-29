نقابة الصحفيين تستنكر الطرد النهائي للصحفي بدار الصباح سفيان رجب

تفاجأت النقابة الوطنية للصحفيين بإقدام إدارة « دار الصباح » ، على اتخاذ قرار بـ « الطرد النهائي » بتاريخ 27 ماي 2025 في حق المدير ورئيس التحرير السابق بمؤسسة « دار الصباح » الزميل سفيان رجب والصحفي في نفس المؤسسة منذ 32 سنة بصفة تعسفية بعد انعقاد مجلس تأديب يوم 5 ماي 2025، بُني على معطيات فنّدها الزميل وفريق الدفاع
إنّ قرار الطرد بُني على تعلة امتلاك الزميل لموقع الكتروني منشأ منذ 11 سنة، بموافقة مسؤولي المؤسسة وبعلم كل المسؤولين الذين تداولوا على « دار الصباح » تخلى عن مباشرته بمجرد تحمله لمسؤولية إدارة التحرير وذلك وفق شهادت موثقة
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعتبر طرد الزميل من مؤسسة عمل ضمنها طيلة 32 سنة وقبل خروجه للتقاعد بأشهر، يعد سابقة تدلّل على عدم احترام الأقلام والصحفيين ذوي الخبرة، وهو قرار « تعسفي » باعتبار أنّ العلاقة بين الإدارة والزميل بدار الصباح إتسمت بتوتر معلوم نتيجة إختلاف وجهات النظر
وبناء على كل هذا ترفض النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هذا القرار الظالم وتعبر عن تضامنها مع الزميل سفيان رجب وتدعو عموم الزميلات والزملاء الى التضامن معه، وتعلن عن إستعدادها لاتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية دفاعا عن حق الزميل
تونس في 29 ماي 2025
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين