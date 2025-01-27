نقابة الصحفيين تدق ناقوس الخطر إزاء تواصل محاكمات الصحفيين وإنهيار الوضع الصحي للزميلين محمد بوغلاب وشذى الحاج مبارك
في تواصل لسياسة تجريم العمل الصحفي تنظر المحاكم التونسية بمختلف درجاتها انطلاقا من اليوم الإثنين 27 جانفي 2025 في 3 ملفات متعلقة بصحفيين/ات و إعلاميين
وكانت محكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت الجمعة 24 جانفي 2025حكما بالسجن 18 شهرا في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني على معنى المرسوم 54 الخاص بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال
وقررت اليوم الإثنين، محكمة الاستئناف بتونس تأجيل النظر في ملف الزميل خليفة القاسمي إلى تاريخ 24 فيفري القادم. وقد أحيل الزميل في هذا الملف على معنى قانون الإرهاب إثر نشره خبرا صحفيا استقاه من مصدر أمني رسمي. وكانت محكمة التعقيب قد نقضت حكما استئنافيا بالسجن في حق الزميل خليفة القاسمي صدر في 15 ماي 2023 بالسجن 5 سنوات
وتمثل الزميلة الصحفية شذى الحاج مبارك غدا الثلاثاء 28 جانفي 2025 أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس في حالة إيداع بالسجن وتتواصل محاكمة الحاج مبارك وهي في سجنها تواجه عديد الاضطرابات الصحية بعد أن تم إيداعها في جويلية 2024
و يستمع قاضي التحقيق اليوم الاثنين 27 جانفي الجاري والأربعاء 29 جانفي الجاري لكل من الصحفي مراد الزغيدي والإعلامي برهان بسيس في مواصلة للتحقيق معهما في قضايا مالية
ويتواصل تدهور الوضع الصحي للزميل محمد بو غلاب في ظل غياب الرعاية الصحية الضرورية في ظل إصابته بالسكري. وتتم ملاحقة بو غلاب في عدة قضايا أغلبها على معنى المرسوم 54 الخاص بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدق ناقوس الخطر إزاء الأحكام السالبة للحرية وتواتر المحاكمات والإحالات خارج إطار القانون المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر على قوانين كالمرسوم 54 وقانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال
وتندد النقابة بالحكم الصادر في حق المحامية والاعلامية سنية الدهماني وبتمسك القضاء التونسي بتفعيل المرسوم 54 رغم الاتفاق المجتمعي على الأضرار التي يخلفها في حق حرية الصحافة والتعبير، ورغم تقديم عشرات أعضاء مجلس نواب الشعب مشروعا لتنقيحه مازال معطلا داخل مكتب المجلس دون أي تفسيرات أو تبريرات
وتجدد النقابة تذكيرها بخطورة تدهور الوضعية الصحية للصحفيين محمد بوغلاب وشذى الحاج مبارك داخل السجن مما من شأنه ان يعرض سلامتها وحياتهما لخطر محدق ويتطلب تدخلات طبية عاجلة ومتعددة في مؤسسات طبية تضمن نجاعة العلاج، وتجدد دعوتها وزارة العدل الى تحمل المسؤولية القانونية والانسانية في حماية زميلينا، والعمل على إيقاف نزيف التدهور الخطير لصحتهما وتطالبها باتخاذ الاجراءات الضرورية لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهما
وتنبه النقابة الرأي العام لخطورة الإحالات العدلية المسجلة وتأثيراتها الخطيرة على العمل الصحفي وتحجيم دوره في معالجة قضايا الرأي العام، ومسؤوليته الرقابية على السياسات العمومية بما يعكس المسؤولية المجتمعية للصحافة التونسية
وتجدد النقابة دعوتها إلى الدولة التونسية والمحاكم التونسية لإيقاف كل التتبعات غير الدستورية خارج إطار القانون المنظم لقطاع الصحافة لكل الصحفيين والإعلاميين المحالين على معنى مضامين صحفية واعلامية، وإطلاق سراح الزميلات والزملاء في أفق فتح صفحة جديدة في التعاطي مع قضايا الرأي تعوض تجريم الصحفيين بنقاش عام ومفتوح وناجع وتشاركي حول كل القضايا التي تعني التونسيات والتونسيين في إطار التنوع والتعدد والرأي والرأي الاخر
تونس في 27 جانفي 2025
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين