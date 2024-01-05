نقابة الصحفيين تدعو لوقفة تضامنية أمام المحكمة الابتدائية بتونس

بناء على ما تمّ تداوله في الاجتماع المنعقد بنقابة الصحفيين يوم الأربعاء 3 جانفي الجاري، تدعو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كافة منظوريها من صحفيين/ات وكافة أنصار الحرية في تونس للمشاركة بكثافة في الوقفة التضامنية التي تنظمنها أمام المحكمة الابتدائية بتونس يوم الأربعاء 10 جانفي 2024 بداية من الساعة 10صباحا مع ارتداء الشارة الحمراء للمطالبة بإطلاق سراح الزملاء الصحفيين زياد الهاني و شذى الحاج مبارك وخليفة القاسمي، وإنهاء العمل بالتشريعات المعادية لحرية الصحافة والتعبير
كما تدعو النقابة كافة الصحفيين والصحفيات بالمؤسسات الإعلامية الخاصة والعمومية والذين تعذّر عليهم/ن المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، لإرتداء الشارة الحمراء بمقرّات عملهم/ن طيلة يوم 10 جانفي الجاري
تونس في 5 جانفي 2024
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين