نقابة الصحفيين تدعو لإيقاف نزيف استعمال الأمن والقضاء لحسم الجدل حول الانتخابات

تم صباح اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024 الإبقاء على الزميل صابر العياري الصحفي بـ”موقع تونس تتحرى” التابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بحالة سراح إثر الاستماع له من قبل الفرقة الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة بصفته كـ “ذي شبهة” إثر شكاية تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
وتم البحث مع العياري بشبهة “نشر نتائج سبر الآراء” على معنى الفصل 70 من القانون الانتخابي على خلفية تصريح صحفي له بإحدى الإذاعات
وتشدد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في هذا الخصوص على الدور المهم الذي لعبته منصة “تونس تتحرى” التابعة لها وبقية المنصات العاملة على التدقيق في المعلومات لإبقاء الرأي العام على علم بالأخبار المتعلقة بالشأن الانتخابي ومناهضة المعلومات المضللة والكاذبة، وتعتبر ملاحقتها على خلفية ذلك استهدافا لها يمكن أن يؤثر سلبا على المشهد الانتخابي
وتدعو النقابة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى احترام طبيعة العمل الصحفي، وإيقاف كل التتبعات المثارة في حق صحفيين/ات على خلفية تغطيتهم للمسار الانتخابي. كما تدعوها الى احترام مجال اختصاص الهياكل التعديلية في هذا الخصوص ورفع يدها عن تعديل المحتويات الإعلامية وعدم ممارسة رقابة عليه
كما تدعو لإيقاف نزيف استعمال الأمن والقضاء لحسم الجدل حول الانتخابات، وتحذر من أن أي دعوات إضافية للصحفيين والمعبرين للتحقيق في قضايا رأي تتعلق بالمسار الانتخابي الذي طوي، لا يمكن إلا أن تعفن الأجواء العامة وتصادر الحق في حرية التعبير والصحافة
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين