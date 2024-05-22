نقابة الصحفيين تدعو إلى وقفة للمطالبة بإطلاق سراح مراد الزغيدي وبرهان بسيس

تدعو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عموم الصحفيات والصحفيين وكل القوى الحرة المدافعة عن حرية التعبير و الصحافة إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي تنظمها أمام المحكمة الابتدائية بتونس يوم غد الأربعاء 22 ماي 2024 بداية من العاشرة صباحا تزامنا مع محاكمة الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس أمام الدائرة الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس
وتأتي هذه الوقفة تضامنا مع كل ضحايا المرسوم 54 وضحايا المحاكمات والإيقافات التعسفية وللمطالبة بإطلاق السراح الفوري للزميلين مراد الزغيدي وبرهان بسيس الذين تم إيداعهما السجن في 15 ماي 2024 وإحالتهما على أنظار المحكمة على معنى المرسوم المذكور و الذي بات سلاحا يسلط على رقاب الصحفيين والصحفيات والمعبرين والمعبرات رغم تتالي المطالبة بإيقاف العمل به وتم تقديم مبادرة تشريعية لتعديله.
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين