نقابة الصحفيين تدعو إلى وقفة تضامنية مع الصحفي غسان بن خليفة

يمثل مدير تحرير موقع “انحياز” غسان بن خليفة يوم الجمعة 05 أفريل الجاري أمام المحكمة الابتدائية بتونس في قضية ذات شبهة إرهابية تعود إلى أكثر من سنة حول تدوينة نشرتها إحدى الصفحات التي لا علاقة له بها اعتبرها القضاء جريمة إرهابية، وكان بن خليفة وفريق الدفاع أكدوا في اكثر من مناسبة عدم وجود أي علاقة للزميل الصحفي بالصفحة
وكانت المحكمة الابتدائية ببن عروس قد قضت في حق الزميل غسان بن خليفة يوم 14 مارس الماضي بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة الإساءة للغير عبر شبكة الاتصالات العمومية في الملف نفسه
وقد أثبتت الأبحاث المجراة من الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الارهابية انعدام أي صلة للزميل بتلك الصفحة ، كما أعترف صاحب الصفحة بأنّه المشرف الوحيد عليها وأنّه لا تربطه أي صلات ببن خليفة . إضافة إلى إثبات هيئة الدفاع أنّ زميلنا كان في التوقيت المزعوم لعملية الرصد التقني متصلا بحسابه على فيسبوك من خلال عنوان مختلف تماما عن ذلك الوارد في التقرير التقني الأمني
وعلى إعتبار تهافت كل التهم الموجهة للزميل غسان بن خليفة، وخطورة تواصل استعمال قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لتخويف الصحفيين وتهديدهم في تجاوز سافر لإجراءات التتبع في الجرائم الصحفية، تدعو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عموم الصحفيات والصحفيين وأنصار الحرية في تونس للمشاركة في الوقفة التضامنية مع الزميل غسان بن خليفة التي ستنتظم يوم الجمعة 5 أفريل الجاري بداية من الساعة التاسعة صباحا أمام المحكمة الإبتدائية بتونس
تونس في 04 أفريل 2024
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين