نقابة الصحفيين تحمّل وزارة العدل مسؤولية السلامة الجسدية لزملائنا المسجونين

تتابع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين باهتمام دخول الصحفية شذى الحاج مبارك في إضراب عن الطعام منذ يوم الأحد 3 نوفمبر 2024 بسجنها بالمسعدين. وتأتي هذه الخطوة احتجاجا على إستهتار المصالح السجنية بتعقد وضعها الصحي
وقد تعذر على فريق الدفاع عن الزميلة التواصل معها وأخذ أذون الزيارات إثر قرار استجلاب الملف بداية شهر نوفمبر الجاري من محكمة سوسة إلى محكمة تونس، دون تعيين دائرة وتاريخ للنظر فيه
وفي السياق نفسه تعقدت الوضعية الصحية للصحفي محمد بو غلاب الذي يعاني من التهاب حاد في الجلد نتيجة تأثيرات إقامته في السجن إضافة إلى ظروف تلقيه العلاج غير المنصفة والتي لا تراعي احتياجاته الضرورية
وعليه تحمل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وزارة العدل والإدارة العامة للسجون مسؤولية أي مضاعفات يمكن أن تطالهما، وتحذر من أن تكون هذه الممارسات في إطار سياسة تنكيلية ممنهجة تصب في خانة العقوبات التكميلية
وتحث النقابة الهيئات القضائية على تعيين دائرة للنظر في ملف الصحفية شذى الحاج مبارك حتى يتسنى للدفاع القيام بالزيارات الضرورية ومتابعة الملف
وتعبر النقابة عن مساندتها للصحفيين شذى الحاج مبارك المسجونة منذ جويلية 2023 بسجن المسعدين ومحمد بو غلاب المسجون منذ مارس 2024 وتطالب بتوفير الرعاية الصحية الضرورية لهما في ظل التدهور الخطير لحالتهما الصحية
كما تطالب النقابة بالإطلاق الفوري لسراح كل من مراد الزغيدي وبرهان بسيس وسنية الدهماني ومحمد بوغلاب وشذى الحاج مبارك، وتشدّد على أنّ الآراء والمواقف التي عبروا عنها في وسائل الإعلام وفي الفضاء الرقمي تأتي في إطار ممارسة حقهم الدستوري في التعبير ولا تستوجب الإيقاف ولا المحاكمة
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين