نقابة الصحفيين تحمل وزارة العدل التدهور الصحي الخطير للزميلة شذى الحاج مبارك

تعبر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن بالغ انشغالها إزاء التدهور الحاد للوضع الصحي للزميلة شذى الحاج مبارك، المسجونة بسجن المسعدين بسوسة منذ جويلية 2023 على خلفية عملها الصحفي داخل إحدى شركات الإنتاج الإعلامي
وقد أعلنت الزميلة شذى الحاج مبارك، أمس الخميس 15 ماي 2025، عن دخولها في إضراب جوع مفتوح داخل سجن المسعدين بسوسة، احتجاجًا على حرمانها من حقها الدستوري والإنساني في العلاج والدواء بعد تفاقم آلامها على مستوى العمود الفقري واليد، وارتفاع ضغط الدم نتيجة سلسلة من الوعكات الصحية السابقة التي لم تتلقى على إثرها العناية الكافية
وعليه، تحمل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح كامل المسؤولية عمّا قد يلحق بالزميلة الصحفية شذى الحاج مبارك من أضرار جسدية ونفسية يمكن أن تهدد حياتها
وتؤكد النقابة أن ما تتعرض له الزميلة شذى الحاج مبارك يُعد انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق السجناء، وخرقًا واضحًا للقانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون في تونس، الذي يقر صراحة ضمن الفصل 17 منه أن : لكل سجين الحق في مجانية المعالجة والدواء داخل السجن وعند التعذر بالمؤسسات الاستشفائية بإشارة من طبيب السجن
وتحذر النقابة من مغبة التمادي في سياسة التجاهل والإهمال لحالة الزميلة شذى الحاج مبارك، وتدعو إلى التدخل الفوري والعاجل لتوفير العناية الصحية اللازمة لها، ووضع حد لمعاناتها المتواصلة في ظروف سجنية صعبة
كما تجدد النقابة دعوتها لإطلاق سراح الزميلة شذى الحاج مبارك حتى تتمكن من المعالجة في ظروف ملائمة باعتبار أنّ مواصلة متابعتها قضائيا في حالة سراح لا يُمكن أن يمثل خطرا على الأمن العام خاصة أنّ المبدأ هو قرينة البراءة والحرية هي الأصل
تونس في 16 ماي 2025
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين