نقابة الصحفيين تؤكد كذب قناة التاسعة وتسويفها و مماطلتها

تواصل إدارة قناة التاسعة انتهاك حقوق العاملين فيها واعتماد سياسة التسويف والمماطلة وخرق القانون، بالإضافة إلى عدم احترام التزاماتها السابقة المدونة في محضر جلسة تفاوضية يوم 28 أفريل الفارط مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وإدارة نزاعات الشعل بوزارة الشؤون الاجتماعية
يُعتبر البيان الذي اصدرته إدارة قناة التاسعة يوم 05 ماي الجاري بيانا مضللا للرأي العام حيث تعمدت عدم ذكر أسباب حالة الاحتقان داخل المؤسسة واعتمدت لغة التهديد للعاملين بالقناة، خاصة وأن إدارة القناة هي وحدها المسؤولة عن ما آلت إليه الأوضاع بسبب تملصها من واجباتها وتواصل وعودها الزائفة. وعوض خلاص الأجور وتسديد مستحقات ابناء المؤسسة من رواتب تتراوح بين 3 و 6 اشهر وتسديد مستحقات الضمان الاجتماعي والالتزام بالقانون فإنها تعتمد سياسة الترهيب والتهديد بالطرد
وعليه تحمل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إدارة قناة التاسعة مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع في القناة، وتدعوها إلى الالتزام باتفاق 28 أفريل وعدم تعفين المناخ الاجتماعي بالقناة وترفض لغة الوعيد والتهديد بالطرد
كما تجدد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تمسكها بالاضراب في قناة التاسعة المعلن ليوم 16 ماي 2023 وتدعو الصحفيين والصحفيات إلى مساندة زملاءهم في قناة التاسعة خلال وقفتهم الاحتجاجية يوم الاثنين 08 ماي الجاري على الساعة 11.00 صباحا أمام المقر الاداري للمؤسسة بالشرقية 02 وتؤكد استعدادها لخوض كل التحركات التصعيدية للدفاع عن حقوق منظوريها
تونس في 07 ماي 2023
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الرئيس
محمد ياسين الجلاصي